Huawei'nin Gözü Hala Birincilikte
Huawei, yaşadığı zorluklara rağmen dünyanın birinci telefon satıcısı olacağına inanıyor!
Huawei, telefonlarını ABD'de yaygın hale getiremese de dünyanın en büyüğü olmayı hedeflediğini tekrarladı.
Çinli telefon devi, Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna yükselmişti. Huawei'nin işlevlerle dolu, fiyatları daha uygun olan telefonları özellikle Çin'de popüler. Huawei P20 gibi modeller ise Batı Avrupa'da beğeni kazanmış durumda. Firmanın satışları, orta seviye Honor markasıyla da güçleniyor.
Huawei'nin başarısının telefon piyasasının yavaşladığı, Çin'deki ekonomik büyümenin düşük seviyelerde olduğu bir döneme gelmesi dikkate değer. Çinli firma, boğuştuğu birden fazla soruna rağmen olumlu düşünmeye devam ediyor. Richard Yu, Pekin'deki bir ürün tanıtımında "ABD pazarı olmasa bile dünya birincisi olacağız" diyor ve bunun en erken bu sene, en geç ise gelecek sene olacağına inandığını belirtiyor.
Huawei'nin şubattaki Mobil Dünya Kongresi'nde bir katlanabilen telefon tanıtması bekleniyor.
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