Hyundai, Uçan Araçlar İçin Düğmeye Bastı!

Hyundai, uçan bir araç geliştirmek için düğmeye bastığını resmi olarak duyurdu. Üstelik ekibin başına, çok önemli bir ismi getirdi!

  • Levent Öztürk
Hyundai, Uçan Araçlar İçin Düğmeye Bastı!
ASSOCIATED PRESS

Hyundai, kendi uçan araçlarını geliştirmek üzere çalışmalara başladığını duyurdu. Otomotiv devi, yeni UAM (Urban Air Mobility - Şehir Hava Ulaşım) bölümünün lideri olarak da Dr. Jaiwon Shin'i atadı. Shin, son olarak NASA'nın Havacılık Araştırma Görevi Yöneticiliğini yapıyordu. Shin ve ekibi, Hyundai'de firmanın uçan araçlarının çekirdek teknolojilerini geliştirmek ile görevlendirilecek.

Hyundai'nin söylediğine göre UAM sektörünün önümüzdeki 20 yıl içerisinde 1,5 trilyon dolara büyümesi bekleniyor. Ancak Hyundai, UAM planlarını duyuran ilk firma değil. Uber, Bell ile beraber uçan bir taksi üzerinde çalışıyor. Volocopter, 18 pervaneli bir otonom hava taksisine sahip. Lilium'un uçan taksisi beş kişi taşıyabiliyor ve Boeing ile Kitty Hawk, kendi girişimlerini başlatmış durumdalar.

Yine de Shin'in süpersonik X-uçak, elektrikli hava aracı, insansız hava aracı sistemi (UAS) trafik yönetimi ve UAM deneyimleri, Hyundai'ye rakiplerine göre bir avantaj sağlayabilir.

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