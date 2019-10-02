Hyundai, Uçan Araçlar İçin Düğmeye Bastı!

Hyundai, uçan bir araç geliştirmek için düğmeye bastığını resmi olarak duyurdu. Üstelik ekibin başına, çok önemli bir ismi getirdi!

02 Ekim 2019 09:00

Levent Öztürk