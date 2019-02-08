IGTV, Instagram Akışında Görünmeye Başladı

IGTV içeriği, bugünden itibaren Instagram ana akışınız içerisinde de görünecek!

IGTV, Instagram Akışında Görünmeye Başladı

Instagram, geçen sene piyasaya sürdüğü IGTV platformuyla YouTube'a rakip olmak istemişti. Ayrı bir uygulama olarak çalışan IGTV, bir saate kadar uzunlukta videolar kaydedip paylaşmanıza izin veriyordu. Şimdi IGTV videoları, Instagram'ın "Explore" sekmesinde de görünecek.

Instagram, IGTV'yi kullanıma açtığından bu yana platformun içeriğini daha görünür hale getirmek için çalışmalarda bulunuyor. Sevdiğiniz videoları Instagram'ın Hikayeler işlevi üzerinden paylaşabilme, bunlardan biriydi. Bugünden itibaren ise IGTV ön izlemeleri, Instagram'ın ana akışında görünmeye başlayacak. Bir dakikalık ön izlemeye dokunduğunuzda, IGTV'deki tam videoya yönlendirileceksiniz.

Instagram, IGTV üzerinde günde veya ayda kaç kişinin video izlediğini açıklamadı. Dolayısıyla platformda işlerin yolunda gidip gitmediğini tam olarak bilmiyoruz. Bu son değişikliğin IGTV izlemeyi artırıp artırmayacağı, zamanla anlaşılacak.

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