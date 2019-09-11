iPhone 11 Pro Max Özellikleri, Fiyatı ve Fazlası
Bugün tanıtılan en üst seviye iPhone olan iPhone 11 Pro Max neler sunuyor?
Apple'ın 2019 telefonları sonunda tanıtıldı. Peki iPhone XS Max'ın yerini alan en üst seviye iPhone 11 Pro Max neler sunuyor?
5,8 inç'lik iPhone Pro'dan biraz daha büyük olan iPhone 11 Pro Max, 6,5 inç ekran boyutuna sahip. iPhone 11 Pro Max'ın en önemli özelliklerinden biri, arka yüzündeki 12 megapiksellik üç kamerası. Bir telefoto, bir geniş ve bir ultra geniş lensten oluşan kamera dizilimi, arka yüzdeki alışılmadık çıkıntının üzerinde yer alıyor. Apple'a göre yeni kameralar, detayları yakalamakta çok başarılı. Kameralar, aynı anda tek bir fotoğraf çekebilme yeteneğine sahip. Arka yüzdeki kamera çıkıntısının yüksekliği ise iPhone XS'dekinin iki katını buluyor.
iPhone 11 Pro Max, aynı iPhone 11 gibi Apple A13 yonga setiyle geliyor. Yeni işlemci performans geliştirmeleri sunduğu gibi, makine öğrenimine özel yeteneklere sahip ve daha yüksek bir güç verimliliği sunuyor.
Önceki iPhone'a göre gözden kaçmayan bir değişiklik, ses kapatma düğmesinin artık yana doğru değil, yukarı ve aşağı doğru hareket etmesi ve yuvarlak olması. Görünmeyen bir değişiklik ise iPhone Pro'ların artık 3D Touch'ı desteklemiyor olması. Dolayısıyla "ekrana sert basmak" yerine, iPhone XR'de olduğu gibi uzun basmanız ve titreşimi beklemeniz gerekiyor.
İki iPhone Pro, farklı boyutları dışında neredeyse aynı görünüme sahipler. OLED Super Retina HDR ekranın ön yüzü büyük oranda kapladığını, ön kameranın ve Face ID sensörünün ise geniş bir çentikte yer almayı sürdürdüğünü görüyoruz.
iPhone 11 Pro Max, şu dört renk seçeneğiyle geliyor: Midnight green, space gray, beyaz ve altın. Fiyatı 1.099 dolardan başlayan Pro Max, 64GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle geliyor. iPhone 11 Pro Max için ön siparişler, bu cumadan itibaren alınmaya başlanacak ve telefon, 20 Eylül'de satışa sunulacak.
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