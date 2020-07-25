iPhone 12'nin Yeni Şarj Kablosu Göründü

iPhone 12 büyük ihtimalle bir şarj adaptörüyle birlikte gelmeyecek. Ama bu, kutusundan hiçbir kablo çıkmayacağı anlamına gelmiyor. İşte iPhone 12 ile birlikte gelecek olan yeni şarj kablosu.

25 Temmuz 2020 14:00