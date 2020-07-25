iPhone 12'nin Yeni Şarj Kablosu Göründü

Son günlerdeki iPhone sızıntıları, Apple'ın yeni nesil telefonunun kutusundan bir kulaklığın veya şarj cihazının çıkmayacağını söylüyordu. Yeni rapor, bunlara rağmen bir kablonun kutuya dahil edileceğini ileri sürüyor.
İddianın sahibi @L0vetodream'a göre Apple, kutuya plastik kaplı bir kablo yerine örgülü bir kablo dahil edecek. Aynı kaynak bunu daha önce de söylemişti, ancak bu kez iddiasını destekleyecek bir fotoğraf da paylaştık. Örgülü kabloların diğerlerine göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğuna inanılıyor. L0vetodream, yukarıdaki resimdeki siyah kablonun Mac'e, beyaz kablonun ise iPhone 12'ye ait olduğunu söylüyor.
Kaynak, kablonun tüm iPhone 12 modelleriyle birlikte gelip gelmeyeceğini bilmiyor. Yani bazı modellere kablo dahil edilmeyebilir. Örneğin iPhone 11 Pro ve Pro Max, Lightning - USB-C kablosuyla gelirken iPhone 11 Lightning - USB-A ile geliyor. Firma bunun bir benzerini iPhone 12'de yapabilir ve kabloyu sadece bazı modellere dahil edebilir.
Bilginin kaynağını pek tanımadığımızdan, bu iddiaya şimdilik dikkatle yaklaşmakta fayda var.
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