iPhone 8 Parmak Yerine Yüz Tarayabilir!

Yeni bir dedikoduya göre iPhone 8, çok konuşulan parmak izi tarama işlevi yerine bu yeni güvenlik işlevini sunabilir!

iPhone 8 Parmak Yerine Yüz Tarayabilir!

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