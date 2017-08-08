iPhone 8'in Parmak İzi Sensörü Böyle Göründü!
iPhone 8'de parmak izi sensörü olmayacağına kadar çok sayıda iddia ortada dolaşırken, yeni sızan bu fotoğraf gerçeği gözler önüne seriyor!
Sızıntılar ve dedikodular sayesinde iPhone 8'in ön yüzünün tamamen ekrandan oluşacağını bildiğimizi söyleyebiliriz. Şimdiye kadar tam olarak bilmediğimiz şey ise Touch ID parmak izi sensörünün nerede olacağıydı; hatta olup olmayacağıydı...
iPhone 8'lerin göründüğü bir gerçek fotoğraf, parmak izi sensörünün telefonun arkasında olacağını gösteriyor. Çince bir forumda paylaşılan görüntüde iPhone'ların fabrikada paketlendiği görünüyor. iPhone 8'lerin bulunduğu kutunun üzerinde ise Apple'ın cihazlarını ürettirdiği Foxconn'un logosu görünüyor.
Fotoğraftaki telefonların gerçekten iPhone 8 olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığı gibi, fotoğrafın Apple üretim şeridinden gelip gelmediği de belli değil. Fotoğrafın bulanık oluşu ve bilinmeyen kaynağı da şüphelerimizi artırıyor. Bir başka önemli nokta, fotoğraf gerçek olsa bile gördüğümüz cihaz iPhone 8 değil, iPhone 7S veya iPhone 7S Plus olabilir. Fotoğrafta metal gövdeli bir telefon görüyoruz ancak önceki dedikodular, iPhone 7S Plus'ın arkasının cam olacağını iddia etmişti. Bu yüzden gördüğümüz cihaz muhtemelen iPhone 7S değil.
iPhone 8, iPhone 7S ve iPhone 7S Plus önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtıldığında merak ettiğimiz sorular cevap bulacak. Resmi tanıtımın Eylül veya Ekim'de yapılması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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