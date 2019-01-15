iPhone İçin 5G Bir Başka Bahara Kalabilir
Söylentiler bir sonraki iPhone'un kablosuz hızında çağı yakalarken, bir başka konuda geride kalacağına işaret ediyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ın tanıtımının üzerinden geçen zaman, dört aya yaklaştı ve bu, alışıldığı üzere bir sonraki iPhone hakkındaki konuşmaların artmaya başladığı bir zaman dilimi. Söylentiler, yeni iPhone'ların hangi yeni teknolojileri getireceği konusu üzerinde yoğunlaşmış durumda.
Barclays'de analiz uzmanı olan Blaine Curtis'e göre, iPhone 11 (veya Apple hangi ismi verirse) bu zamanlarda gündem konusu olan Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyecek. Aynı zamanda 802.11ax olarak da bilinen bu kablosuz internet teknolojisi, var olan en hızlı Wi-Fi standardı konumunda. Günümüzde çoğu cihaz Wi-Fi 5 standardını kullanıyor.
Bu, Apple'ın bir sonraki amiral gemisinin Wi-Fi hızında büyük bir sıçrama yaşayacağı anlamına geliyor. Eğer bant genişliği yeterli bir ağ bağlantısına ve Wi-Fi 6 destekli bir router'a sahipseniz, yeni iPhone ile kablosuz ağınızda yüksek hızlara erişebileceksiniz. Bağlantı kalitesine bağlı olarak söz konusu artış önceki bağlantı standardına göre en az iki kat hızlı olabilecek.
5G teknolojisinde olduğu gibi Wi-Fi 6 da hızdan çok daha fazlasını vaat ediyor. Yeni Wi-Fi standardı, stabilite ve kapasite artışını da beraberinde getirecek. Yenii standardın daha fazla nesnelerin interneti olanağının da benimsenmeye başlaması ile birlikte içinde bulunduğumuz 2019 yılı içerisinde yaygınlık kazanacağı göze alındığında, Apple'ın yeni iPhone modeli ile erişim hızı konusunda geri kalmaya niyetli olmadığı açıkça görülüyor.
Apple'ın bu kararlılığını 5G'ye taşıyıp taşımayacağı konusunda ise karışık görüşler bulunuyordu. Daha önceki duyumlar, Apple'ın bu konuda aceleci davranmayarak 5G destekli ilk modeli 2020 yılında piyasaya süreceği yönündeydi. Ancak Apple yetkilisi Tony Blevins, Qualcomm ile Apple'ın arasındaki davanın baş aktörleri arasında ve kendisine göre Apple, hangi 5G çipini kullanması gerektiği konusunda elindeki diğer seçenekleri değerlendiriyor. Bu kapsamda Apple'ın MediaTek veya Samsung'a ait olan çipleri bir sonraki iPhone'da kullanmayı değerlendirdiğini doğrulayan Blevins, bu konuda bir sonuca varılıp varılmadığı konusunda ise bir detay vermedi. Bu açıdan iPhone kullanıcılarının 5G güncellemesi için bir yıl da beklemek durumunda kalması ihtimali hala masada duruyor denebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın