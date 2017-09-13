iPhone X Renk Seçenekleri Neler?

iPhone X satışa çıktığında hangi renk seçenekleriyle karşımızda olacak? Cevap, haberimizde...

iPhone X ve Renk Seçenekleri

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