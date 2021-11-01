İşte Arkadaşlık Sitelerinde En Çok Şikayet Edilen Konular

İnsanların iletişim kurmak için son dönemde sıklıkla başvurduğu online arkadaşlık siteleriyle ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, uygulamalarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi. Verilere göre kullanıcılar en çok telefon numaraları ve fotoğrafları izinsiz şekilde kullanılarak açılan sahte hesaplardan şikayetçi.