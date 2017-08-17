İşte Huawei Mate 10 Videosu... Telefon İddialı Geliyor!
Huawei Mate 10, çok iddialı olacak gibi görünüyor. En azından telefonun ortaya çıkan konsept videosu bunu gösteriyor...
Huawei Mate 10, bu yılın sonlarına doğru görmeyi beklediğimiz amiral gemisi akıllı telefonlardan biri. Hakkında ortaya çıkan bilgilere göre, son dönemin popüler özelliği olan çerçevesiz ve "sonsuz ekran" ile 18:9 görüntü oranı sunan telefonlardan biri olacak gibi duran Mate 10, 2160x1080 piksel ekran çözünürlüğüyle de sektörün gerisinde kalmayacak. Özellikle çerçevesiz tasarımıyla dikkat çekici olacağı söylenen Mate 10, ortaya çıkan konsept videoda da bunu bize gösteriyor.
Hemen yukarıdaki videoda, Huawei Mate 10 için hazırlanmış konsept görüntüleri bulabilirsiniz. Bir YouTube kullanıcısı olan Concept Creator tarafından hazırlanan video, Mate 10'da neler olabileceğini gösteren bir çalışmaya imza atmış.
Telefonun arkasında yer alan Leica lenslerden oluşan çift kamera ile dikkat çeken Mate 10, ayrıca çok sayıda renk seçeneği ile gelebilir. Ayrıca telefon için 10nm HiSilicon Kirin 970 yonga seti konuşulanlar arasında. Elbette tüm bunlar için telefonun tanıtım tarihini bekleyeceğiz. Huawei Mate 10'un ekim ayında sahneye çıkmasını bekliyoruz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın