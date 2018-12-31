İşte Steam'in En Çok Satanları
Steam, her yıl yaptığı gibi bu yıl da en çok satan oyun listelerini paylaştı!
Valve, geleneksel olarak her yılın sonuna doğru o yıl için en çok satan Steam oyunlarının bir listesini açıklıyor. 2018 yılında neredeyse sona eren şirket, bir kez daha platformunda en iyi oyunları sergiledi, onları "en çok satanlar", "en çok satan VR oyunları" ve "en çok eşzamanlı oyuncu" gibi oyunlar gibi farklı kategorilerde düzenledi.
Valve tam satış rakamlarını yayınlamamakla birlikte, en çok satan 100 oyununu "Platin", "Altın", "Gümüş ve" Bronz "kategorilerine satılan kopya sayısına göre ayırıyor.
Platin kategorilerinde öne çıkan girişler arasında Take-Two Interactive için büyük bir gelir kaynağı olmaya devam eden GTA V, Monster Hunter: World, Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey, PUBG ve Rocket League sayılabilir. Altın kategorisinde ise Kingdom Come: Deliverance, Stellaris, Assassin's Creed Origins ve Witcher 3: Wild Hunt yer alıyor.
Gümüş kategorideki oyunlar arasında Shadow of the Tomb Raider, Dying Light ve Fallout 4 yer alıyor. Son olarak, Bronz kategorisinde diğerleri arasında Artifact, Onur İçin, Kara Ruhlar 3, Faktöryo ve Sniper Elite 4 bulunuyor.
En çok satan VR oyunları listesinde Fallout 4 VR, Beat Sabre, Gorn ve Superhot VR yer alıyor. 2018'in en çok satan yeni sürümleri arasında, yukarıda belirtilen oyunların birçoğu ile birlikte, Into the Breach, Vampyre, Strange Brigade, Call of Cthulhu ve Project Hospital gibi diğerleri de bulunuyor. Erken Erişim mezunları ise temel olarak Northgard, The Forest, Dead Cell ve Rimworld tarafından yönetilmektedir.
Oyunlar son olarak, aynı zamanda eşzamanlı oyuncu sayısına göre kategorize ediliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde GTA V, DOTA 2, PUBG, Rainbow Six Siege ve CS: GO, 100.000'den fazla eşzamanlı oyuncuyla bu listeyi dolduruyor.
Tüm bu listeleri Valve'in özel Steam sayfasından inceleyebilirsiniz. Ayrıca, 2018 Kış satışının devam ettiğini ve bu başlıkların çoğunu indirimli fiyatlardan elde edebileceğinizi unutmayın...
Levent Öztürk
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