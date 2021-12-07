İşte Yeni Subaru Forester e-BOXER

İç ve dış tasarımındaki yeniliklere ek olarak teknolojik olarak da iyileştirilen yeni Subaru Forester e-BOXER yüksek standart donanım seviyesi ile Türkiye'de.

İşte Yeni Subaru Forester e-BOXER

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