ITserv, Veeam Ödüllerinde Dünya Lideri Oldu

Global veri yedekleme devi Veeam'in Türkiye'deki ilk ve tek akredite edilmiş profesyonel servis iş ortağı ITserv, 'Pazarlama ve İletişim' kategorisinde dünya ilderi oldu. ITserv, Veeam Akredite Servis İş Ortağı Ödülleri (Veeam Accredited Service Partner – VASP) yarışmasında 200'ün üzerinde iş ortağı arasından birinci seçilerek bu ödüle layık görüldü.
'Teknoloji liginde yükseleceğiz'
ITGroup bünyesindeki ITserv'ün Türkiye'deki şirketleri tamamen yerli yazılımlar ve global çözümlerle dijital dünyaya taşıdığını belirten ITGroup CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan, "ITserv olarak yurt içindeki başarılarımıza uluslararası başarıları da eklemenin gururunu yaşıyoruz. Sadece Türkiye'de değil dünyada da rekabet edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuz bir kez daha kanıtladık. Türkiye'yi teknoloji liginde üst sıralara taşımaya devam edeceğiz" dedi. ITserv Teknoloji Hizmetleri ve Yazılım A.Ş. (ITserv), yazılım ve donanım teknolojileri üzerine profesyonelleşmiş kadrosuyla şirketlerin içerisinde bir yazılım & teknoloji departmanı olarak görev alıyor. Türkiye'nin öncü sistem entegratörü ITserv, sunduğu hizmetlerle iş ortaklarını para ve zaman kaybı yaşatmadan, teknolojik gelişmelerle buluşturuyor. ITserv'ün Türkiye'de tek yetkili iş ortağı olduğu Veeam ise bulut veri yönetimi sunan yedekleme çözümlerinde dünyada lider konumda bulunuyor. Veeam, yedeklemeleri modernleştirme, hibrit bulut hızlandırma ve verilerin güvenliği için tek bir platform sunuyor.
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