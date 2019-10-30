Karbondioksiti Havadan Kaldırmanın Yeni Yolu Bulundu
Araştırmacılar, karbondioksiti havadan ayırmanın daha az maliyetli yeni bir yolunu buldular!
Araştırmacılar, iklim değişikliğine karşı yeni bir silah geliştirmiş olabilirler. Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacıları, havadaki karbondioksiti kaldırabilecek yeni bir sistem geliştirdiler.
MIT'ye göre yeni sistem, diğer yöntemlere kıyasla daha az enerjiye ihtiyaç duyuyor ve maliyeti daha düşük. Sistemin merkezindeki cihaz, büyük bir pil gibi çalışıyor ve elektrotları üzerinden geçen gaz akımındaki karbon dioksiti kaldırıyor. Deşarj işlemi sırasında toplanan saf karbondioksit, dışarı püskürtülüyor. Sistemin işleyişi, ayrıntılı olarak buradaki belgelerde anlatılıyor.
Cihaz, çalışma esnasında şarj ve deşarj durumları arasında geçiş yapıyor. Şarj sırasında sistemden taze hava püskürtülürken deşarj sırasında konsantre karbondioksit atılıyor.
Araştırma takımı, sistemi ticari hale getirmek için Verdox adında bir şirket kurdu. Sistemin alkolsüz içeceklerin şişelenmesi ve bitkisel gıdaların oluşturulmasında kullanılması planlanıyor.
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