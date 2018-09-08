Katlanan Telefon Devrimi Yaklaşıyor

Dokunmatik ekran devriminin ardından bir sonraki büyük yenilik, katlanan ekranlar! Peki katlanabilen telefona ne kadar yakınız?

Katlanan Telefon Devrimi Yaklaşıyor

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