Kişisel Cep Telefonuna Yasak Geliyor!

Bir siber-güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen cep telefonlarının kullanımı, ABD'nin en tepesinden gelen habere göre yasaklanıyor!

Beyaz Saray'da kişisel cep telefonuna yasak!

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