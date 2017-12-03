Kişisel Cep Telefonuna Yasak Geliyor!
Bir siber-güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen cep telefonlarının kullanımı, ABD'nin en tepesinden gelen habere göre yasaklanıyor!
Beyaz Saray, çalışanlarına cep telefonu yasağı getirmeye hazırlanıyor. Bloomberg'de alıntı yapılan anonim yönetim görevlilerinin söylediğine göre, iş yerinde kişisel telefonları yasaklamanın sebebi bir siber-güvenlik meselesi, yani medyaya olabilecek bilgi sızıntılarını engellemek değil.
Teklif, henüz sonlanmış değil ve bu yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği gibi önemli detaylar da belirsiz. Ayrıca bütün ofis çalışanlarını kapsayıp kapsamayacağını da bilmiyoruz.
Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin kişisel telefonu, haberlere göre Ekim ayında hack'lenmişti. Bu kararın, bahsi geçen hack olayından sonra ciddi biçimde tartışılmaya başlandığını tahmin etmek güç olmasa gerek...
H. Hüseyin Öztürk
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