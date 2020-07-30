Koronavirüs aşısı geliyor! Rusya iki hafta içinde onaylayacak

Rusya, Koronavirüs aşısını Ağustos ortasında onaylayacağını duyurdu. Temel testlerin tamamlanmadığı endişeleri olsa da Rusya aşıyı onaylamakta kararlı. Aşı ilk önce kimlere uygulanacak? İşte aşı hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar!

Koronavirüs aşısı geliyor! Rusya iki hafta içinde onaylayacak

Rusya iki hafta içerisinde koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke olmayı planlıyor. Ülkelerin etkililik, güvenlik ve geliştirmede temel köşelerin detaylandırılması konusundaki endişelerine rağmen Rusya aşıyı onaylamakta kararlı.

KORONAVİRÜS AŞISI İLK KİME UYGULANACAK?

Rus yetkililer konuyla ilgili CNN'e yaptığı açıklamada, Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısının 10 Ağustos ya da daha erken tarihte onaylanacağını söyledi.

Aşı ilk aşamada kamusal kullanım için onaylanacak ve ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.

"Bu Bir Sputnik Anı"

Aşı çalışmalarını fonlayan Rusya Varlık Fonu'nun Başkanı Kirill Dimitriev, Rusya'nın 1957 yılında yörüngeye ilk uyduyu yerleştirmesine atıfta bulunarak, "Bu bir Sputnik anı" diye konuştu.

Ülkeler etkililik, güvenlik ve geliştirmede temel köşelerin detaylandırılması konusundaki endişeli. CNN'in haberine göre, Rusya aşı testlerinde herhangi bir bilimsel veri sunmadı, aşının etkinliği ve güvenliği konusundaki iddialar doğrulanmadı.

Aşı Çalışmaları Politik Baskılarla mı Gerçekleşti?

Çalışmaları eleştirenler, Kremlin'in Rusya'yı küresel bilim gücü olarak göstermeye çalıştığını ve aşı çalışmalarının politik baskılarla gerçekleştiğini iddia ediyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dayanıklılığın Yeni Tanımı: LG K61 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tivibu'dan ve Digiturk'ten tüm üyelerine bayram hediyesi! Filmler ve diziler ücretsiz olacak
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu sürprizi
Trabzon Alanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası finali heyecanı
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Kulaklık ve birçok ürün...
Günün En çok Okunanları
Esnek Ekranlı Akıllı Saat Tanıtıldı! İşte Nubia Watch Özellikleri ve Fiyatı
HP OMEN ve Pavilion PC'leri Tanıttı! Oyuncular Bu Cihazlarla Nefes Alacak!
Koronavirüs pandemisinde ABD'de son durum ne? Rakamlar ne söylüyor?
NASA Mars uçuşunu canlı izleyebilirsiniz
PayPal ve Paysafe Gibi Üyelik Tabanlı Ödeme Sistemleri Yükseliyor

 

 