Koronavirüs aşısı geliyor! Rusya iki hafta içinde onaylayacak

Rusya iki hafta içerisinde koronavirüs aşısını onaylayan ilk ülke olmayı planlıyor. Ülkelerin etkililik, güvenlik ve geliştirmede temel köşelerin detaylandırılması konusundaki endişelerine rağmen Rusya aşıyı onaylamakta kararlı.
KORONAVİRÜS AŞISI İLK KİME UYGULANACAK?
Rus yetkililer konuyla ilgili CNN'e yaptığı açıklamada, Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısının 10 Ağustos ya da daha erken tarihte onaylanacağını söyledi.
Aşı ilk aşamada kamusal kullanım için onaylanacak ve ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.
"Bu Bir Sputnik Anı"
Aşı çalışmalarını fonlayan Rusya Varlık Fonu'nun Başkanı Kirill Dimitriev, Rusya'nın 1957 yılında yörüngeye ilk uyduyu yerleştirmesine atıfta bulunarak, "Bu bir Sputnik anı" diye konuştu.
Ülkeler etkililik, güvenlik ve geliştirmede temel köşelerin detaylandırılması konusundaki endişeli. CNN'in haberine göre, Rusya aşı testlerinde herhangi bir bilimsel veri sunmadı, aşının etkinliği ve güvenliği konusundaki iddialar doğrulanmadı.
Aşı Çalışmaları Politik Baskılarla mı Gerçekleşti?
Çalışmaları eleştirenler, Kremlin'in Rusya'yı küresel bilim gücü olarak göstermeye çalıştığını ve aşı çalışmalarının politik baskılarla gerçekleştiğini iddia ediyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın