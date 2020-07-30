Koronavirüs aşısı geliyor! Rusya iki hafta içinde onaylayacak

Rusya, Koronavirüs aşısını Ağustos ortasında onaylayacağını duyurdu. Temel testlerin tamamlanmadığı endişeleri olsa da Rusya aşıyı onaylamakta kararlı. Aşı ilk önce kimlere uygulanacak? İşte aşı hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntılar!