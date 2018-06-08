Kuzey Kore, "Onların" Teknolojilerini Kullanıyor!
Kuzey Kore'nin, siber saldırıları gerçekleştirmek için kullandığı teknolojilerin altından hiç de yabancı olmayan markalar çıktı!
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore gibi ülkelerle anlaşmazlıklar yaşasa da, onların teknolojisini hiç çekinmeden kullanıyor. Bir tehdit istihbarat şirketi olan Recorded Future'da araştırmacılar, Çarşamba günü yayınlanan bir raporda, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Microsoft, Apple ve Samsung'dan teknolojileri siber saldırılar için kullandıklarını söyledi. İzole ülke, 150 ülkede binlerce bilgisayarı kilitleyen ve kötü amaçlı yazılımlarla hastanelere, üniversitelere ve hava limanlarına zarar veren 2017 WannaCry fidye saldırısı da dahil olmak üzere büyük çapta siber saldırıların arkasında yer aldı.
Kuzey Kore hükumeti, aynı zamanda, ABD topraklarında bir şirketin en yıkıcı saldırılarından biri olarak kabul edilen 2014 Sony hack'inin de arkasındaydı.
ABD teknolojisinin Kuzey Kore'ye doğru yol alması beklenmiyor, ancak ticaret yaptırımlarındaki bazı boşluklar elektroniklerin geçmesine izin verdi. Rapora göre, Kuzey Koreliler, Glocom adlı bir kabuk şirketi de dahil olmak üzere, yaptırımlar almak için sahte adresler ve isimler kullandılar.
H. Hüseyin Öztürk
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