La Casa de Papel'in (Money Heist) Efsane İsmi Berlin Gerçekten Öldü mü?

Money Heist'in (La Casa de Papel) dördüncü bölümü Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Peki Pedro Alonso'nun oynadığı, geçmişe yönelik sahnelerde görünen Berlin hala hayatta mı?
Yeni fragmanın yayınlanmasının ardından dizinin hayranları, Berlin'in dördüncü sezonda geri dönmesinden umutlular. Dizide El Professor'ün kardeşi olan Berlin ya da Andrés de Fonollosa, soygunun arkasındaki beyinlerden bir tanesi.
Mücevher hırsızı karakterin polis tarafından vurularak öldürülmesi, dizinin hayranlarını üzmüştü. Ancak Berlin'in bazı hayranları, karakterin kurşun geçirmez bir yelek giydiğini ve halen yaşıyor olabileceğini düşünüyorlardı.
Ancak dizinin Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Berlin'in sadece geçmişe yönelik sahnelerde geri döndüğü anlaşıldı. Berlin'in öldüğü, ikinci bölümde El Professor, Berlin'in ölümüyle yıkılan Palermo ile buluşmaya gittiğinde doğrulanmıştı.
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