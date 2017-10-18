Las Vegas olayı ardından YouTube'da değişiklik
Las Vegas'ta yaşanan katliamın ardından YouTube, silahlarla ilgili sınırlamalarını genişletti!
Geçtiğimiz hafta yaşanan Las Vegas katliamının ardından YouTube, silah üzerinde değişiklik yapma eğitimi veren videoları dondurmaya başladı. Bir YouTube sözcüsünün söylediğine göre bu, var olan bir poliçeye Las Vegas olayı ardından yapılan "ateşli silahların nasıl daha hızlı ateş eder hale getirileceğini" gösteren videoları yasaklamaya yönelik bir düzenleme. Sözcünün belirttiğine üzere firmanın zararlı içeriklere karşı uzun zamandır ilkeleri bulunuyor. Bunlar, silah satışı veya desteğinin yanı sıra, cihazların dönüştürülmesi ve çarpma kundağı olarak adlandırılan bir aracı da içeriyor.
Las Vegas saldırganının kaldığı otel odasında bulunan tüfeklerin 12 adedinde bu kundaklardan bulunmaktaydı. Bu düzenleme sayesinde yarı otomatik silahlar daha seri bir şekilde ateş edebilmekteler. ABD Ulusal Tüfek Derneği, yaptığı açıklamada kundakların sınırlandırılmasına destek vereceğini söylerken, direkt olarak yasaklanmasına karşı olduğunu belirtmişti.
Silahlı saldırının ardından YouTube, bahsi geçen videoları (yarı otomatik silahların düzenlemelerini öğretenler) daha yakından incelediğini ve ilkelerini bu videoları da kapsayacak şekilde genişlettiğini söyledi. Ancak videoların siteden kaldırılmasında o kadar hızlı değildi ve site üzerinde yapılan aramalar, hâlâ yüzlerce sonuç veriyor.
Tabi ki bu videoların bir kısmının, bahsi geçen kundakların silahlı saldırıdaki rolünü ve yasaklanma ihtimallerini tartışan haber kanallarına ait olduğunu belirtmekte de fayda bulunuyor. Ancak yine de bol miktarda açıklama ve eğitim videosu var ve bu videoların sayısı, siteden kaldırılmalarındaki yavaşlığın önemli sebeplerinden biri olabilir.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın