League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası için tarihler belli oldu

2020'nin ilk uluslararası League of Legends etkinliği olacak Dünya Şampiyonası için tarihler ve yer belli oldu. Gerek oyuncuların ve takımların gerek de izleyicilerin sağlığı açısından etkinlik dijital olarak gerçekleştirilecek. İşte League of Legends 2020 tarihleri...

League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası için tarihler belli oldu

2020 Dünya Şampiyonası'nın her aşamasının, herkesin sağlığı ve güvenliğini korumak adına bazı değişikliklere gidildi. Bundan önceki etkinliklerde her ayağı farklı bir şehirde yapılan turnuva koronavirüs nedeni ile bu sene tek bir şehirde yapılacak. Bu şehir de Çin'in Şanghay şehri olmasına karar verildi.

Riot Games CEO'su Nicolo Laurent açıklamasında: "Etkinliği tek bir şehirde gerçekleştirmek, turnuva boyunca seyahatleri en aza indirgeyerek daha kontrollü bir etkinlik gerçekleştirmemizi sağlayacak. Bu süreçte; oyuncuların, taraftarların ve 2020 Dünya Şampiyonası'nda bizlerle birlikte olacak tüm ekosistemin güvenliğini sağlayabilmek adına, küresel düzeyde farklı sağlık örgütleri ile iş birliği içinde çalışıyoruz." dedi.

LEAGUE OF LEGENDS 2020 NE ZAMAN?

Dünyanın dört bir yanındaki bölgesel liglerin en iyi takımları, 25 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ekim tarihinde sona erecek bu en önemli LoL Espor turnuvasında karşı karşıya gelecek.

WORLDS FİNAL MAÇI PUDONG STADYUMU'NDA

Worlds 2020'nin yenilenen Pudong Stadyumu'nda gerçekleşecek olması büyük önem taşıyor. Kategorisinin önde gelen örneklerinden biri olan bu stadyum, Shanghai SIPG F.C.'nin yeni evi olmasının yanı sıra, önemli bir sağlık, dinlenme ve eğlence merkezi olarak tasarlandı. Pudong Stadyumu ayrıca, 2023 AFC Asya Kupası'na da ev sahipliği yapacak.

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