League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası için tarihler belli oldu

2020'nin ilk uluslararası League of Legends etkinliği olacak Dünya Şampiyonası için tarihler ve yer belli oldu. Gerek oyuncuların ve takımların gerek de izleyicilerin sağlığı açısından etkinlik dijital olarak gerçekleştirilecek. İşte League of Legends 2020 tarihleri...