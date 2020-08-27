Mars için ulusal marş hazırlandı! Ulusal marşın sözleri ise gündem oldu!

Mars Society, opera sanatçısı Oscar Castellino'yu çok önemli bir marş için görevlendirdi. Görevlendirme sonucu Oscar Castellino marşı hazırladı. Sosyal medyada yankı uyandıran gelişme sonrası Mars Ulusal Marşı merak konusu oldu. İşte o marştan bazı sözler...