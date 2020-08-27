Mars için ulusal marş hazırlandı! Ulusal marşın sözleri ise gündem oldu!

Mars Society, opera sanatçısı Oscar Castellino'yu çok önemli bir marş için görevlendirdi. Görevlendirme sonucu Oscar Castellino marşı hazırladı. Sosyal medyada yankı uyandıran gelişme sonrası Mars Ulusal Marşı merak konusu oldu. İşte o marştan bazı sözler...

Oscar Castellino hazırladığı Mars ulusal marşı ile gündeme oturdu

İnsanoğlu Ay'a ayak bastığından beri sıradaki yeni hedefi Mars. Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a henüz ayak basılmadı. Ama şimdiden gezegeni kolonileştirmek için onlarca proje bulunuyor. Şimdi de Mars Society, opera sanatçısı Oscar Castellino'yu çok önemli bir marş için görevlendirdi.

Opera sanatçısı Oscar Castellino, Mars Society'nin görevlendirmesiyle Mars ulusal marşını hazırladı. Bu yaz özellikle üç ülkenin Mars misyonları nedeniyle marş yeniden gündemde.

"BU ÇÖLÜ CANLANDIRIN"

"Hayal etmeye cesaret edin, çabalamaya cesaret edin. Bu çölü canlandırın" sözlerinin dikkat çektiği marşı hazırlayan sanatçı marşın yüzlerce yıl boyunca söylenmesini ve geleceğin insanlarına ilham ve umut vermesini istiyor. 

KOLONİLEŞMENİN İLK ADIMI 2030'LARDA

Bilim insanları Mars'ın kolonileştirilmesindeki ilk adımın 2030'lu yıllarda gerçekleşmesini bekliyor.

Bordeaux Ulusal Politeknik Enstitüsü'nden Jean-Marc Salotti tarafından yayınlanan makaleye göre Mars'ta kendi kendine yetebilen bir uygarlık kurabilmemiz için en az 110 insanı Dünya'dan Mars'a göndermemiz gerekiyor.

Şu an sahip olunan uzay seyahati teknoloji ile bir insanı Mars'a göndermenin maliyetinin 10 milyar dolar olduğunun altını çizen Musk, Kızıl Gezegen'de bir koloni kurmak için kendi kendisine yeten bir medeniyet kurulmasının zorunluluğunu dile getirmişti.

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