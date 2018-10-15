Messenger, Mesaj Silme Özelliğini Getiriyor
Facebook'un mesajlaşma uygulaması, uzun süredir istenen işleve kavuşuyor!
Facebook'un popüler mesajlaşma uygulaması Messenger, görünüşe göre pek yakında kullanıcılar tarafından uzun süredir istenen bir işleve kavuşacak: Yanlışlıkla gönderilen mesajı geri alma. Bu yılın ilk aylarında Facebook'un Mark Zuckerberg ve diğer Facebook çalışanlarının gönderdiği mesajları sildiği anlaşıldığında bu işlevin Facebook'a geleceği iddiaları da ortaya çıkmış ve Facebook da iddiaları kabul etmek zorunda kalmıştı.
Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!
Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 12, 2018
Yaklaşık altı aylık bir arada ser verip sır vermeyen Facebook'un işlevi geçtiğimiz gün test aşamasına getirdiği öğrenildi. Ters mühendislik yöntemi ile Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarında bulunan pek çok işlevin gelişini önceden haber vermesi ile tanınan Jane Manchun Wong, gönderdiği Tweet'te yeni özelliğe ait ekran görüntülerini paylaşarak gönderilen mesajı geri alma işlevinin pek yakında geleceğini müjdeledi.
Şimdilik Messenger'da bir mesajınızı silmek isterseniz sildiğiniz mesaj sadece sizin tarafınızdan görülmüyor ve mesajınızın bir kopyası mesajlaştığınız kişide saklanmaya devam ediyor. Yeni özellik ile gönderdiğiniz bir mesajı iki taraf için de tamamen ortadan kaldırabileceksiniz. Facebook, bu işlevi daha önce WhatsApp ve Instagram Direct platformlarına getirmişti. WhatsApp üzerinde bir mesajınızı silmeye çalıştığınızda uygulama bunu sadece kendiniz için silmenize veya arzu etmeniz halinde sohbetten mesajınızı tamamen kaldırmanıza olanak sağlıyor.
Ancak Wong'a göre yine WhatsApp'ta olduğu gibi Messenger üzerinde de mesajlarınızı silebilmeniz için elinizi çabuk tutmanız gerekecek. Wong, bir kullanıcının Messenger üzrerinden gönderdiği mesajları sadece belli bir süre zarfında geri alabileceğini belirtiyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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