Microsoft, Yeni Özellikler Ekleyerek Bing'i Sevdirmeye Çalışacak!

Microsoft'un yapacağı bir güncelleme, pek de sevilmeyen bir yazılımını "biraz" sevimli hale getirebilir. Microsoft Bing'den bahsediyoruz. Tıpkı Microsoft Edge gibi Microsoft Bing de kullanıcılar tarafından pek de hoş karşılanmıyor, ancak Microsoft, Bing'e özel bir güncellemede bulunarak onu daha kullanışlı hale getirmeye çalışıyor.
Microsoft'un arama motoru olan Bing, yeni gelecek güncelleme ile kullanıcıların kaybolan dosyaları ya da kaybettikleri konumu bulmak için daha hızlı bir şekilde çözüm üretecek. Yeni güncelleme, daha önce aradıkları veya açtıkları dosyaları hızlı bir şekilde bulmak isteyen kullanıcıların, artık sonsuz dosya ve klasörler arasında manüel olarak gezinmelerine gerek kalmayacağı anlamı taşıyor. En azından iddia şu an böyle.
Güncelleme halen geliştirilme aşamasında. Ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik belli değil.
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