Microsoft'u Üzecek Tahmin: "Sonu Geliyor"

Gelen rakamlar her ne kadar "işler yolunda" dese de, ünlü ismin Microsoft için tahmini pek de iç açıcı sayılmaz!

Canalys'in CEO'su Sözünün Arkasında!

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