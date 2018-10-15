Microsoft'u Üzecek Tahmin: "Sonu Geliyor"
Gelen rakamlar her ne kadar "işler yolunda" dese de, ünlü ismin Microsoft için tahmini pek de iç açıcı sayılmaz!
Geçen yıl Ekim ayında Microsoft'un Surface cihazlarının acı sonunun 2019'a kadar gerçekleşeceğini tahmin eden analisti hatırlıyor musunuz? O geri döndü ve sözünden geri adım atmıyor.
Pazar araştırması şirketi Canalys'in CEO'su Steve Brazier, geçtiğimiz günlerde şirketin Canalys Channels Forum 2018 etkinliğinde yaptığı açıklamada, Microsoft'un Surface cihazları yapmaya devam etmesinin hala bir anlam ifade etmediğini söyledi.
Bu öngörü ile ilgili tutarsız olan şey ise, Microsoft'un dört büyük bilgisayar donanım ürününden üçü için yeni modeller çıkarması ve yepyeni bir Surface ürününü daha piyasaya sürmüş olması: Surface Headphones!
Daha da ilginci, bu yorum öncesinde açıklanan raporlar Microsoft'un şu anda ABD'deki en büyük beş PC donanım üreticisinden biri olduğunu gösteriyor. Gartner'ın raporuna göre, ülkenin pazar payının %4,1'ini ele geçiren Microsoft, 2017'den bu yana marketteki payını iki katına çıkarmış durumda.
Geçmişte Brazier'in yorumlarında övgü ile bahsedilen Lenovo ve Dell gibi en büyük pay sahipleri, Microsoft'un donanım üretimine geçişi hakkındaki genel hoşnutsuzluklarını açıklamışlardı.
Bunlar da göz önüne alınınca Brazier'in tahminleri daha şüpheli hale geliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla analistimiz dışındaki diğer tüm işaretler Microsoft donanımları için pozitifliği işaret ettiğinden, önümüzdeki birkaç yıl boyunca bir Surface ürününe yatırım yapmak "muhtemelen güvenli" denebilir.
Yavuz Alp Şimşek
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