NASA, 13 Yıl Önce Kaybettiği Uydusunu Buldu!

NASA'nın 13 yıl önce Uzay'da kaybettiği uydu, amatör bir astronom tarafından bulundu...

NASA, 13 yıl önce kaybettiği uydusunu buldu!

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