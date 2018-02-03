NASA, 13 Yıl Önce Kaybettiği Uydusunu Buldu!
NASA'nın 13 yıl önce Uzay'da kaybettiği uydu, amatör bir astronom tarafından bulundu...
Aradığınız şeylerin hiç beklenmedik zamanlarda ortaya çıktığını kanıtlarcasına NASA, on yıldan uzun bir süre önce kaybettiği bir uyduyu tekrar buldu. Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE) 2000 yılında fırlatılmıştı ve atmosferik plazmanın ilk kapsamlı görüntülerini yakalamayı hedefliyordu. Bu araç 2002 yılında ilk görevini tamamlamıştı ancak 2005 yılında Dünya'nın yakınından geçerken rutin iletişimini yapmamıştı. Bilim insanları 2007 yılındaki bir tutulmanın sistemleri yeniden başlatacağını umdular ancak yeniden başlama gerçekleşmeyince, görevin bittiğine karar verilmişti. Başka bir deyişle IMAGE, geri kalan günlerini evrende sakin bir şekilde süzülerek geçirmeye mahkum edilmişti.
Ancak uydu, bu ayın başlarında amatör bir astronom tarafından gökyüzünde görüldü.
NASA'nın bu gizemli gözlemin IMAGE olduğunu kesin olarak doğrulaması birkaç hafta aldı ve bunun temel sebebi, uyduda kullanılan donanım türlerinin ve işletim sistemlerinin artık bulunmamasıydı. Diğer sistemler, o zamandan beri birkaç kez üst sürümlere yükseltildi ve bu da ciddi miktarda ters-mühendislik işlemi yapılması gerektiği anlamına geliyordu.
Ancak bir süre uğraşıldıktan sonra Laurel, Maryland'teki John Hopkins Applied Physics Lab başarılı bir şekilde uydudan telemetri verisi topladı ve kimliğini doğruladı. Ekip, önümüzdeki haftalarda, uydudan alınan verileri analiz ederek uydunun durumu hakkında daha fazla bilgi edinecek ve belki de geçen yıllar içerisinde neler yaptığını öğrenecek...
Levent Öztürk
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