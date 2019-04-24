NASA, Mars'taki Depremi Yakaladı

NASA'nın InSight aracının tespit ettiği sarsıntı, Mars'ın sismik olarak aktif olduğunu gösteriyor olabilir!

Oynat NASA, Mars'taki Depremi Yakaladı NASA'nın InSight aracının tespit ettiği sarsıntı, Mars'ın sismik olarak aktif olduğunu gösteriyor olabilir!

NASA'nın InSight aracının sismometresi, Mars'ta yaşanan bir depremi kaydetmeyi başardı. 6 Nisan'da kayda geçen sarsıntının rüzgar veya InSight'ın kendi titreşiminden değil, gezegenin kendisinden geldiği düşünülüyor.

Bu gelişme, Mars'ta deprem etkinliğinin devam ettiğinin bir göstergesi olabilir. 14 Mart, 10 Nisan ve 11 Nisan'da da bir takım etkinliklerin algılandığı, ancak bunların pek belirgin olmadığı belirtiliyor. NASA, bu olası deprem keşfini sismometre sisteminin özel tasarımına borçlu olduğunu söylüyor. Sistemin rüzgar ve hava olaylarının etkilerini azaltmaya yönelik birkaç bariyeri bulunuyor. Böylece sistem, yeri içerisine girmeden küçük sarsıntıları kaydedebiliyor.

Araştırmacılar, depremin nedenini araştırmayı sürdürüyorlar. Dolayısıyla gelecekte karşımızda daha detaylı raporlar olacak.

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