NBA 2K18 İncelemesi
En iyi olmak beraberinde "iyi niyetli olma" sorumluluğunu da getirir mi?
Yanılmıyorsam birkaç sene önce Charles Barkley bu hususta bir şey söylemişti; NBA'in gökten inme devi Tim Duncan üzerine konuşurken, "onun kadar iyi oyuncu olsaydım ben de kimse hakkında ileri konuşmazdım herhalde" diyerek. Bu elbette genele vurduğumuzda bir zorunluluk değil. 2K ve Visual Concepts de on küsür senedir sürekli ileri gitmeyi başarmış bir basketbol simülasyonu yaratarak nazarımızda yeterince kredi edindiler. Ama, artık bazı şeyleri konuşmamız gerekiyor.
Evet, 2K serisi piyasadaki en iyi spor simülasyonu, geçen sene FIFA 17'yi yılın spor oyunu seçen yazarlarımızın çoğu da bu gerçeğin bilincindeydiler, sonucu belirleyen ise kişisel tercihler olmuştu. Üstelik 2K serisi her sene öyle küçük ama öyle muhteşem ilaveler yaparak bu zamana geldi ki, artık beklentilerimizi de yükselttik. Hal böyleyken, en yüksek fiyat düzeyinden satılan bir oyuna bu kadar microtransaction eklemek ve cepten ekstra para çıkmadan bazı modları keyif alınamaz hale getirmek firmaya hiç yakışmamış.
İnsanlar bunu hatırlar
Bazı kırılma noktaları vardır. FIFA oyunu kalbimize kazıyan küçük detaylardan (En basiti, maç yüklenirken karşımıza çıkan stadyum tanıtımları) vazgeçtiğinde Winning Eleven'ın yanından hızla geçip uzaklaşmasını izlemişti mesela. Need for Speed ise bu kırılmayı ilk Most Wanted'ın ve Carbon'un hemen ardından oyunun genetiği ile oynayarak yaşamıştı, halen de kendisini toparlayamadı, milyonların gözünde yüzü eskimiş, ismi artık eğlence vaat etmeyen bir isme dönüştü. Bugün hala yeni oyuncularla popülerliğini artıran World of Tanks'i ise eski oyuncuları oyuna "gold mermi" mekaniğini dahil ettiği o kara gün ile hatırlıyor.
NBA 2K yaklaşık beş senedir oyun içinde microtransaction özelliğine sahip, 2K18'de konuyu bu kadar öne almamıza neden olan şeylerin başında ise oyun içinde kazandığınız VC miktarının çok azaltılması ve özellikle MyCareer modunda yarattığınız oyuncuya yapacağınız her eklemenin (yeni bir saç traşı, bir dövme, ayakkabı veya yeni bir skill seti) fahiş fiyatlarla karşımıza çıkması geliyor. Visual Concepts'in içinde birileri belli ki bu işin oyuncular nezdinde kabul göreceğini ve yeterince kemik oyuncuya sahip olduklarını düşünmüş. Çok kötü karar.
Oyuna gelirsek
NBA 2K18, nasıl olduğunu anlamadığımız şekilde grafiksel açıdan bir kez daha aşama kat etmeyi başarmış. Oyuncuların formaları artık statik durmuyor ve oyuncu hareket ettikçe ahenkle dans ediyor. Oyuncuların terlemeleri, sahadaki ışıklandırmalar ve ara videolar da son derece başarılı.
Ayrıca oyun fizikleri konusunda da Visual Concepts şahane bir iş çıkartmış. Artık birebirde rakibinizi kolayca geçmek mümkün değil, diğer taraftan pas verirken eskisi kadar top kaybı da yapmıyorsunuz. Ayrıca yüksek skorlu maçlardan (Ben 12dk'lık çeyrekler ile Superstar'da oynardım 2K17'de ve maçlar 154-144 falan biterdi.) fenalık geldiyse iyi haberlerimiz var. Oyunda pick & roll ve yardım savunmaları son derece geliştirilmiş ve atılan skor ciddi anlamda aşağı çekilmiş. Bunda şutların çemberden dönmesinin direkt bir etkisi yok. Savunmaları aşmak zorlaşınca topun 24 saniyenin sonuna kadar döndüğünü hemen fark edecekseniz zaten. Boş adamları bulmak da aşırı önemli (Spurs'ün hücum setlerini ezberleyin derim.) çünkü el üstü atışlar yüzde 30'dan daha isabetli olarak gitmiyor potaya.
Oyunun MyCareer modunda sokak basketbolu oynarken keşfedilip kendisini NBA parkelerinde bulan draft edilmemiş bir oyuncuyu yönetiyorsunuz. Bize sunulan kişiselleştirme seçenekleri ise çok kısıtlı, beş tip saç ve birer çeşit skill setinden oluşmakta. Yine de en azından başlangıçta oyuncumuzun genel karakterini oluşturan iki ayrı yetenekten birisini seçebiliyoruz. Ben mesela, Westbrook gibi içeri drive edebilen ve Stockton gibi saha görüşü olan bir guard yarattım, tabii düşük bütçeli olanını (60 OVR).
Geri kalan her şey için de para ödüyorsunuz. Overall'u 80+ bir adam yaratmak size 30$ veya 150 maçtan fazlasına mal oluyor, hatta bunun için küçük bir şehir parçası modellenmiş durumda ve diğer gerçek oyuncularla beraber bulunduğumuz The Quarter adı verilen bu bölgede Foot Locker adlı ayakkabı satıcısına, berberimize, antrenman salonuna veya diğer "para tuzağı" dükkanlara erişebiliyorsunuz.
Burada çok ciddi bir sıkıntı daha var. Gerek MyCareer gerekse MyGM modunda bazen dakikalar süren ara sahneler var be bunları katiyen geçemiyorsunuz. Bu diyaloglar da eğer sokak kültüründen hoşlanmıyorsanız size eziyet gibi gelebilecek höykürmelerden ibaret. Menü de neredeyse hiç değiştirilmeden oyuna aktarılmış, bu kötü bir şey değil, yanlış anlaşılmasın.
Hani Fenerbahçem?
MyCareer moduyla beraber üç beş tane üniversite takımını nasıl kaybettiysek, bu oyunda da Euroleague takımlarını komple kaybettik arkadaşlar. Herhalde finansal açıdan anlaşılamamış olacak ki oyunda küçük bir yer kaplayan ancak 2K'e en ciddi eleştirilerin geldiği Euroleague takımları devre dışı bırakılmış. Diğer taraftan klasik takımlara ek olarak 30 takımın her birinin "All time best" takımları oyuna eklenmiş. Bu ne mi demek? Magic Johnson – Kobe Bryant – James Worthy – Kareem Abdul Jabbar – Shaquille O'Neal beşiyle sahaya çıkan bir Lakers düşünün? Nasıl? İşte, bir Celtics taraftarı olarak aynısını düşündüm. Bu kadrolarda bazı eksik oyuncular olsa da (Drexler gibi) 2K sunucularında onları da oyuna ekleyen yamalar göreceksiniz.
Kendi adıma oyunda en fazla vakit geçirdiğim mod olan MyGM modu da bazı ilginç kararlardan nasibini alsa da yerli yerinde duruyor. Şimdilik gelen raporlara bakılırsa ikinci yıla geçmeyen takvim, takasın ardından iki takımda da aynı oyuncuların olması gibi milyon tane bug mevcut (Ben yaşamadım.) ancak bunların gelen ilk yama ile düzeltileceğini tahmin ediyorum. Aynı şekilde oyunun PC versiyonunda da ciddi performans problemleri olduğunu duydum.
Son periyod
NBA Live 18'in kendi yapımcısının basına inceleme kodu vermeyi reddetmesine yol açacak kadar rezil bir oyun olduğunu düşünürseniz, NBA 2K18'in kalbinde basketbol sevgisi eksik olmayanların ilk bakacağı oyun olacağı aşikar. Diğer taraftan MyCareer ve MyTeam modlarına gönül vermiş oyuncuların kalbini tekrar kazanması için Visual Concepts'in bir şeyler yapması gerekmekte. Bu frekansı artan microtransaction olayı gerçekten can sıkıcı bir seviyeye ulaşmış.
Sırf bu yüzden, eğer MyGM veya arkadaşınızla maç yapmaktan ziyade bu iki moda takılıyorsanız 2K17 ile devam etmenizi öneririm, elbette her şeye rağmen 2K18 aklınızı çelebilecek kadar "zalım" bir oyun.
KARAR
Artılar
+ Geliştirilen maç mekaniği ve grafikler
+ Rap sevmeyenlere rap dinletecek müzikler,
+ All Time Best kadroları
Eksiler
- Microtransaction seviyesi çook can sıkıcı
- Geçilemeyen ara sahneler
- Bazı teknik problemler
- Euroleague takımları yok
PUAN: 81
Kürşat Zaman
Ercan Uğurlu
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