Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman'dan sonra... Ahmet Ümit yorumladı

Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman çok konuşulmuştu. Bu kez Yazar Ahmet Ümit kendi gözünden Fatih Sultan Mehmet'i anlattı.

Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman'dan sonra.

Netflix'in bu yıl izleyici ile buluşan dizisi Rise of Empire: Ottoman sosyal medyada çok konuşuldu. Dizide İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet ve Bizans Kralı Konstantin'in sürece bakışları, içsel yolculukları konu ediliyor.

Rise of Empires: Ottoman’ın Ardından… Yazar Ahmet Ümit’in Gözünden Fatih Sultan MehmetRise of Empires: Ottoman’ın Ardından… Yazar Ahmet Ümit’in Gözünden Fatih Sultan Mehmet
#RiseofEmpiresOttoman #AhmetÜmit #FatihSultanMehmet Netflix’in izleyici ile buluşan yeni dizisi Rise of Empires: Ottoman’da İstanbul’un fethine dair popüler bir dil kullanılıyor ve daha çok Batılı gözünden bakılıyor. Geçmişte ‘Sultanı Öldürmek’ kitabına imza atan Ahmet Ümit, Fatih Sultan Mehmet’i Atlas Tarih için yorumladı. O dönem Batı’daki Sultan Mehmet algısını anlatan Ahmet Ümit, “Fatih Sultan Mehmet Büyük İskender’i kendisine örnek alıyordu, dolayısıyla öncelikle bütünüyle Avrupa’yı Portekiz’e kadar muhtemelen fethetmek istiyordu. O dönem -Fatih’in ismine Büyük Kartal diyorlardı-, aileler çocuklarını İtalya’da, İspanya’da ‘Büyük Kartal geliyor’ diye korkutuyorlardı” diyor. İşte “Osmanlı’dan bahsetmeden dünya tarihinden bahsetmek doğru değil” diyen Ahmet Ümit’in gözünden Fatih Sultan Mehmet…

Sosyal medyada ise "Rise of Ottoman değil Rise of Giovanni Giustinani olmuş. Bir ara savaşı kaybettiğimizi sandım" benzeri yorumlara sıkça rastlandı. 

Dizinin ardından geçmişte  'Sultan'ı öldürmek' adlı romanı yazan yazar Ahmet Ümit kendi gözünden Fatih Sultan Mehmet'i anlattı.

Atlas'a konuşan Ahmet Ümit, o dönem Batı'daki Fatih Sultan Mehmet algısını anlatıyor ve "Fatih Sultan Mehmet, Büyük İskender'i kendisine örnek alıyordu, dolayısıyla öncelikle bütünüyle Avrupa'yı Portekiz'e kadar muhtemelen fethetmek istiyordu. O dönem, Fatih'in ismine Büyük Kartal diyorlardı, aileler çocuklarını İtalya'da, İspanya'da 'Büyük Kartal geliyor' diye korkutuyorlardı" diyor.

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