Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman'dan sonra... Ahmet Ümit yorumladı

Netflix'in bu yıl izleyici ile buluşan dizisi Rise of Empire: Ottoman sosyal medyada çok konuşuldu. Dizide İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet ve Bizans Kralı Konstantin'in sürece bakışları, içsel yolculukları konu ediliyor.
Sosyal medyada ise "Rise of Ottoman değil Rise of Giovanni Giustinani olmuş. Bir ara savaşı kaybettiğimizi sandım" benzeri yorumlara sıkça rastlandı.
Dizinin ardından geçmişte 'Sultan'ı öldürmek' adlı romanı yazan yazar Ahmet Ümit kendi gözünden Fatih Sultan Mehmet'i anlattı.
Atlas'a konuşan Ahmet Ümit, o dönem Batı'daki Fatih Sultan Mehmet algısını anlatıyor ve "Fatih Sultan Mehmet, Büyük İskender'i kendisine örnek alıyordu, dolayısıyla öncelikle bütünüyle Avrupa'yı Portekiz'e kadar muhtemelen fethetmek istiyordu. O dönem, Fatih'in ismine Büyük Kartal diyorlardı, aileler çocuklarını İtalya'da, İspanya'da 'Büyük Kartal geliyor' diye korkutuyorlardı" diyor.
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