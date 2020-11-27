Netflix şimdi de Top 50 özelliğini test ediyor! İngiltere'de başladı

Netflix bildiğimiz gibi bu yılın başlarında Top 10 özelliğini tanıtmıştı. Netflix'e Top 10 listesinin ardından şimdi de Top 50 listesi geliyor. Top 50 listesi şu anda İngiltere'de test ediliyor...

Netflix şimdi de Top 50 özelliğini test ediyor! İngiltere'de başladı

Online dizi ve film platformu Netflix, her ay kullanıcılarına onlarca yeni içerik sunuyor. Netflix'te izlenecek içeriğin seçilmesi konusunda son dönemde en çok başvurulan özellik ise Top 10 listesi. Bu liste bu senenin başlarında tanıtılmıştı.

NETFLİX'E ŞİMDİ DE TOP 50 ÖZELLİĞİ GELİYOR

Top 10 özelliğinin geri bildirimlerden memnun kalan dijital içerik devi, şimdi bu alanı genişletmeyi planlıyor. Şimdilik sadece İngiltere'de test edilen bu özelliğin kullanıma sunulması halinde Top 10'un yerini Top 50 listesi alacak.

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Netflix sözcüsü Saqib Shah, "Top 10 özelliğinde de gördüğümüz gibi, kullanıcılarımız izlemek için bir şey seçeceklerinde popüler olanı bilmek istiyor. Genişletilmiş bir popüler içerikler listesinin küresel anlamda faydalı olup olmayacağı konusunda şu anda test yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

NETFLİX TOP 10 NEDİR, İŞE YARIYOR?

Netflix uygulamasında bulunduğunuz ülkede en çok seyredilen 10 içeriği sıralıyor. Yeni liste her gün güncelleniyor. Filmler veya TV sekmesine tıkladığınızda, bu kategorilere göre ayrı listeler görüyorsunuz.

Listenin konumu, içeriklerin sizinle olan ilgisine göre değişiyor. İlk 10'a giren içeriklerde bir "Top 10" etiketi gösteriliyor, böylece diğer bölümler arasında kaydırırken de ilk 10'a girenleri görebiliyorsunuz.

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