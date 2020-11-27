Netflix şimdi de Top 50 özelliğini test ediyor! İngiltere'de başladı

Netflix bildiğimiz gibi bu yılın başlarında Top 10 özelliğini tanıtmıştı. Netflix'e Top 10 listesinin ardından şimdi de Top 50 listesi geliyor. Top 50 listesi şu anda İngiltere'de test ediliyor...