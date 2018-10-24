OnePlus 6T'den Gece Modunda Fotoğraf Geldi
Beklenen amiral gemisi katili OnePlus 6T'nin lansmanından 1 hafta önce, arka kamerası ile çekilmiş örnek bir fotoğraf yayınlandı!
OnePlus 6T'nin lansmanından bir hafta uzaktayız ve haberler gelmeye devam ediyor. Yaklaşan telefonun arka kamerasından ilk fotoğraf örneğimizi gördük. OnePlus CEO'su Pete Lau, aşağıda gördüğünüz fotoğrafı Weibo'ya (Çin sosyal medya sitesine) yükledi. Ayrıca, Çince'den "kendi filtreni getir" şeklinde çevrilebilecek bir not da ekledi.
Shenzhen şehrinin gece görüntüsünü yayınlayan Lau'nun, geliştirilmiş düşük ışık performansını öne çıkarmayı ve yeni Gece Moduna dair ipucu vermeyi hedeflediğini düşünüyoruz.
Yeni Gece Modu özelliği, geçen hafta ilk kez "resmi bir OnePlus temsilcisi"nin TrueTech'e konuşması sırasında dillendirilmişti. Ancak hala tam olarak nasıl çalıştığına dair net bir açıklama olmadı. Bu sene diğer amiral gemisi telefonlarında gördüğümüz "uzun pozlama" modlarına benzer olabileceği düşünülüyor.
Ancak bu çekimin elde tutarak mı yoksa bir tripod kullanılarak mı çekildiği açık değil. Ancak tahmin yürütmek gerekirse bunun elle çekilmesi muhtemel bir poz olduğunu da yazarın notu olarak ekleyelim. Lau'nun fotoğrafına eklenen EXIF ??verileri olmasa da, 13 MP'lik arka kameradan geldiğini de söyleyebiliriz.
Apple yüzünden yapılan son dakika tarih değişikliği nedeniyle OnePlus, yeni telefonunu 29 Ekim'de duyurmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte geliştirilen arka kamera hakkında her şeyi öğrenmeyi bekliyoruz.
Yavuz Alp Şimşek
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