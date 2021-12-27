Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok pandemi döneminde rekor kırdı

Spider-Man serisinin son bölümü Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok pazar günü küresel gişede 1 milyar dolardan (750 milyon £) fazla kazandı. Pandemi döneminde bu rakam bir ilk oldu.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok pandemi döneminde rekor kırdı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei AX3 Router ile evde internet uçuyor

Ev-ofis güvenliği için bilinmesi gerekenler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Mancium Token Ön Satış Aşaması Belli Oldu!
Yeni Güncelleme, Tesla Modellerini Dev Bir Megafona Dönüştürüyor!
DDR5 RAM'leri Bekleyenler İçin Bir Kötü Haber Daha...
Bisikletler Nasıl Dengede Duruyor? Bildikleriniz Doğru Olmayabilir...
Alternatif Tarayıcı Vivaldi, Chrome'u Bile Geride Bırakarak Arabalara Girdi

 

 