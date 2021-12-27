Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok pandemi döneminde rekor kırdı

Spider-Man serisinin son bölümü Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok pazar günü küresel gişede 1 milyar dolardan (750 milyon £) fazla kazandı. Pandemi döneminde bu rakam bir ilk oldu.