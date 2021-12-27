Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok pandemi döneminde rekor kırdı

Spider-Man: Eve Dönüş Yok, 2021'in en çok hasılat yapan filmi oldu. 2019'dan bu yana ilk kez bir film bu sonuçları elde edebildi.
Rekor Kırdı
Şu ana kadar 1,05 milyar dolar hasılata ulaşan film, dünya çapında 905 milyon dolardan fazla hasılat elde eden ve Kore Savaşı'nı konu edinen Çin yapımı Changjin Gölü Savaşı'nı geride bıraktı.
1 milyar dolardan fazla hasılat yapan son film 2019'un Star Wars: The Rise of Skywalker'dı. Pandemi döneminde bu kadar hasılat yapan film olmamıştı.
BBC'nin haberine göre, Sony ve Disney ortak yapımı Spider-Man: Eve Dönüş Yok filmi Omicron varyantı dünya çapında hızla yayılırken prömiyerinden iki haftadan kısa bir süre sonra bu rakamlara ulaştı. Üstelik film henüz dünyanın en büyük sinema pazarı olan Çin'de vizyona girmedi.
Thanks to the fans for supporting #SpiderManNoWayHome, which crossed $1 BILLION at the global box office after just 12 days! pic.twitter.com/HWOnN9xR4y— Spider-Man: No Way Home says HAPPY HOLIDAYS ?? (@SpiderManMovie) December 26, 2021
Türkiye'de de Tüm Zamanların En İyi Açılışlarından Biri
17 Aralık'ta Türkiye'de vizyona gören Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Türkiye'de de rekorlarla başlamıştı. İlk üç gününde toplam 934 bin 599 seyirci tarafından izlenerek yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi 2. açılışına imza atmıştı.
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