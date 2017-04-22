Plastc, Üç Yıl Sonra Vazgeçti, Yüzüstü Bıraktı!

Kredi kartlarını geliştirmeyi vadeden şirketin hayalleri suya düştü; firma havluyu attı; CEO'su ortadan kayboldu!

Plastic, Üç Yıl Sonra Vazgeçti, Yüzüstü Bıraktı!

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