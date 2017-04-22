Plastc, Üç Yıl Sonra Vazgeçti, Yüzüstü Bıraktı!
Kredi kartlarını geliştirmeyi vadeden şirketin hayalleri suya düştü; firma havluyu attı; CEO'su ortadan kayboldu!
Yaklaşık üç yıl önce kredi kartını geliştirerek, bir karta 20 kredi kartı ve banka kartı sığdırma iddiasıyla ortaya çıkan Plastc, iflas etti. Böylece firmanın ön siparişler ile topladığı 9 milyon dolardan fazla para, boşa gitmiş oldu.
İlk aşamada 5,2 milyon dolar destek bulan Plastc'in neden başarısız olduğunu kimse tam olarak bilmiyor. Ancak firmanın bir noktada parasız kaldığı ve Şubat - Nisan 2017 arasında biraz daha para toplamaya çalıştığı anlaşılıyor. Aradığı fonu bulamayan firma, sonunda çareyi işlemlerini durdurmakta bulmuş görünüyor. Bunun sonucunda firma, çalışanlarını serbest bırakırken sosyal medya kanallarını da kapatmış durumda. Plastc'in CEO'su Ryan Marquis ise muhtemelen gelen baskıdan ve tepkilerden saklanmak için Twitter ve LinkedIn hesabını kapattı.
Plastc'in durumunu diğer Kickstarter ve Indiegogo hikayelerinden farklı yapan ise Plastc'in bir crowdfund projesi olmaması. Firma bunun yerine kendi web sitesini kurarak ön siparişler almaya başlamıştı. Destek verenlerden özür dileyen ve her şeyi denediklerini söyleyen sitenin tamamen kapanması artık an meselesi.
H. Hüseyin Öztürk
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