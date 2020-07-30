PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Hakkında 10 Şaşırtıcı Gerçek

Popüler oyun PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) hakkında az bilinen 10 ilginç gerçeği bir araya getirdik. İşte okuduğunuzda sizi şaşırtacak 10 PUBG gerçeği.

PUBG Hakkında 10 İlginç Gerçek

PlayerUnknown's Battlegrounds, mobil sürümüyle birlikte en çok oynanan oyunlardan biri olmaya devam ediyor. Battle Royale türünü telefonlara getiren PUBG Mobile, günde neredeyse 50 milyon kişi tarafından oynanıyor. Oyuna gelen güncellemeler, yeni haritalar, iyi grafiklerle birlikte özellikle genç oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu yazımızda PUBG hakkında muhtemelen bilmediğiniz 10 geerçeği sıralıyoruz.

1. Winner Winner Chicken Dinner

Oyunu galip bitirmek harika, peki kazandığınızda görünen bu cümlenin ne anlama geldiğini merak ettiniz mi? Kumardan gelen cümle, 1930'larda Büyük Buhran olarak bilinen ekonomik kriz döneminde kumar oynarken kazananların o gece tavuk yiyebileceği anlamına geliyordu. Cümle daha sonra Las Vegas'ta ve farklı yerlerde de kullanıldı.

2. Gerçek Yerler

Oyundaki bazı yapıların neden gerçeğe çok benzediğini merak ettiyseniz, bunun nedeni bazılarının gerçek dünyayı temel almaları.

3. En Nadir Eşya

Oyunda bulabileceğiniz en nadir eşyalardan bir tanesi, sanal kırmızı bandana. Oyun çıktığında bandana, ön siparişlerle birlikte geliyor ve loot box'lar içerisinde bulunabiliyordu. Bir süre sonra bandana, kutulardan çıkmamaya veya çok nadir çıkmaya başladı. Bandanaya 1.000 dolar vererek satın alan birinin olduğu iddia edilmişti.

4. En Çok Oynanan Oyun

PUBG, aynı anda en çok kişinin oynadığı oyun olma rekorunu elinde tutuyor. Oyunun aynı anda oynayan 3.106.358 kişiye ulaştığı biliniyor.

5. 100 Yıl Engel

PUBG, rapor edilen ve haksız davranış veya hile yaptığı tespit edilen kullanıcılara genellikle 3 - 5 günlük cezalar veriyor. Ancak bekay101 adlı Reddit kullanıcısı, 100 yıl engellendiğine dair bir ekran görüntüsünü PUBG'nin Reddit sayfasında paylaşarak şaşkınlığa neden olmuştu.

6. 2,5 Kat Hasar

Oyunda rakibinizin kafasına verdiğiniz hasar, vücudun herhangi bir bölümünden 2,5 kat daha fazla hasara yol açıyor. Düşmanı kafasından vurmak kolay olmadığından, bir tüfek veya uzun menzilli bir keskin nişancı tüfeği kullanmanızda ve bu sırada isabeti artırmak için silahı tekli atış modunda tutmanızda fayda var.

7. Su Kalkanı

Haritadaki deniz veya nehirlere girdiğinizde, kurşunlardan korunmuş oluyorsunuz. Kurşun işlemeyeceğinden, suda dilediğiniz kadar ses çıkarabilirsiniz. Ancak suyun içinde sadece 15 - 20 saniye durabileceğinizi ve sonunda nefes almanız gerekeceğini unutmayın.

8. En İyi Otomobil

Hızı, menzili ve korumasıyla oyundaki en iyi araç Dacia. Dörtlü bir takımı kaçırmak veya bir noktaya ulaştırmak için harika.

9. Ayak Sesleri

PUBG 7.1 sarmal ses kullandığından, düşmanların ayak seslerinden konumunu anlamanız mümkün. Düşman yaklaştıkça elbette ayak sesleri de artacaktır. En iyi performans için iki kulağınızda da kulaklık olmasında fayda var.

10. PlayerUnknown

Oyunun tam adı olan "PlayerUnknown's Battlegrounds" içerisindeki PlayerUnkown, yapımcı Brendan Greene'nin Arma'da kullandığı takma addan geliyor.

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