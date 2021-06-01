realme İlk Yerli Üretimi C21'i Tanıttı

Dünyanın TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikası alan ilk akıllı telefonu olan realme C21, Yapay Zeka Destekli Üçlü kamera kurulumu, 5.000 mAh pil özelliği ve realme'nin en iyi giriş segment telefonu olmasıyla ön plana çıkıyor. Türkiye'de üretilen realme C21, ülkemize özel 'Dem Siyahı' ve 'Boğaz Mavisi' rengi ile satışa çıkacak.

realme İlk Yerli Üretimi C21'i Tanıttı

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