Rusya koronavirüs aşısı üretti! Putin'in kızına da yapıldı

Dünyanın ilk koronavirüs aşısı üretildi. Rusya'da onay alan aşı, Putin'in kızına da yapıldı. Peki aşı üretim aşamaları nasıl gerçekleşti? Koronavirüs aşısı tüm dünyaya dağıtılacak mı? İşte detaylar...