S Pen ile TikTok Challenge'ı Başlıyor!

Samsung'un Galaxy Note20 serisi ile daha da geliştirdiği S Pen kullanılarak yapılacak çizimlerin, TikTok üzerinden paylaşılacağı bir challenge başlıyor. Ünlü fenomenlerin de katıldığı challenge'ta hayaller çizimler ile dijital gerçekliğe dönüşecek.

S Pen ile TikTok Challenge'ı Başlıyor!

Hızla dijitalleşen bir dünyada, Galaxy Note20'nin S Pen'i, kalem ve kağıt kullanma deneyimine özlem duyanlara hayallerini ve isteklerini gerçekleştirebilecekleri bir güç sunuyor. Samsung, Galaxy'nin en güçlüsü Galaxy Note20'nin S Pen'i için TikTok'ta "sihirli" bir Challenge başlattı.

Miray Şen, Fulya Zenginer, Ceren Yaldız ve Pelin Yar gibi birçok sosyal medya fenomenin de katılacağı ve 7 Eylül Pazartesi günü başlayan Challenge'a katılmak için hayalini kurduğunuz şeyi çizmeniz ve bu hayalinizi paylaşmanız yeterli oluyor. Challenge ile hayallerini çizen kullanıcıların, S Pen ile belirlenen sihirli hareketi yaparak kendilerini hayallerinin içinde bulmaları amaçlanıyor.

TikTok üzerinden gerçekleşen ve 6 gün sürecek challenge'a siz de #SPenChallenge hashtag'i ile katılabilirsiniz.

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