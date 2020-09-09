S Pen ile TikTok Challenge'ı Başlıyor!

Samsung'un Galaxy Note20 serisi ile daha da geliştirdiği S Pen kullanılarak yapılacak çizimlerin, TikTok üzerinden paylaşılacağı bir challenge başlıyor. Ünlü fenomenlerin de katıldığı challenge'ta hayaller çizimler ile dijital gerçekliğe dönüşecek.