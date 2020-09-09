S Pen ile TikTok Challenge'ı Başlıyor!

Hızla dijitalleşen bir dünyada, Galaxy Note20'nin S Pen'i, kalem ve kağıt kullanma deneyimine özlem duyanlara hayallerini ve isteklerini gerçekleştirebilecekleri bir güç sunuyor. Samsung, Galaxy'nin en güçlüsü Galaxy Note20'nin S Pen'i için TikTok'ta "sihirli" bir Challenge başlattı.
Miray Şen, Fulya Zenginer, Ceren Yaldız ve Pelin Yar gibi birçok sosyal medya fenomenin de katılacağı ve 7 Eylül Pazartesi günü başlayan Challenge'a katılmak için hayalini kurduğunuz şeyi çizmeniz ve bu hayalinizi paylaşmanız yeterli oluyor. Challenge ile hayallerini çizen kullanıcıların, S Pen ile belirlenen sihirli hareketi yaparak kendilerini hayallerinin içinde bulmaları amaçlanıyor.
TikTok üzerinden gerçekleşen ve 6 gün sürecek challenge'a siz de #SPenChallenge hashtag'i ile katılabilirsiniz.
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