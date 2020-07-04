Samsung, Akıllı Telefon Belleklerinde Yine En Tepede

Samsung, 2020 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, akıllı telefonlarda kullanılan bellekler konusunda bir kez daha en tepede...

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Akıllı Telefon Bellek Pazarında Lider

Samsung, 2020 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon bellek pazarında liderliğini sürdürüyor. Şirket, küresel akıllı telefon pazarının yüzde 50'sinden fazlasını elinde tutarken, SK Hynix ve Micron Tech. Sırasıyla 2'inci ve 3'üncü sırada yer alıyor.

Güney Koreli yonga devi, akıllı telefon bellek pazarında yüzde 55 gelir payına sahipken, SK Hynix ve Micron sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 19 gelir payına sahip. Segmentin toplam pazar geliri,  mevsimsel ve diğer kategorilere olan talep kayması sebebiyle yüzde 4'lük bir düşüş kaydederken, buna en büyük sebeplerin başında ise kuşkusuz COVID-19 pandemisi geliyor.

Samsung'un pazar payını arttırması ise LPDDR5 DRAM bellek yongalarının başarısından geçiyor. Önde gelen akıllı telefon üreticileri bu nedenle bellek konusunda Samsung'u tercih ederken, şirket öte yandan NAND flash depolama segmentinde de 2019'a göre büyüme kaydetmiş.

2020 yılının ilk çeyreğinde bu segmentte de yüzde 4'lük büyümü gösteren Samsung, Strategy Analytics rakamlarına göre yüzde 44 gelir payı ile pazara liderlik ediyor. Bu kolda da onu takip eden şirketler Kioxia (eski adıyla Toshiba Memory Corporation) ve SK Hynix olurken, bu ikilinin pazar payı ise sırasıyla yüzde 25 ile yüzde 16.

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