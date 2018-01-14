Samsung, Aquabolt HBM2'yi Duyurdu

Samsung'un 2'inci nesil 8 GB HBM2 DRAM'i endüstrinin en yüksek veri iletim hızlarını sunuyor.

Samsung, Aquabolt HBM2'yi duyurdu

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