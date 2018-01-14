Samsung, Aquabolt HBM2'yi Duyurdu
Samsung'un 2'inci nesil 8 GB HBM2 DRAM'i endüstrinin en yüksek veri iletim hızlarını sunuyor.
Bilindiği gibi Samsung, gelişmiş bellek teknolojisi konusunda dünya lideri konumunda. Bu konuda büyük yatırımda bulunan Samsung, liderlik koltuğunu yeni teknolojilerle desteklemekten de geri durmuyor pek tabii. Güney Koreli şirketin bu alandaki son işi ise, 2'inci nesil 8 GB HBM2 DRAM oldu. Yenilenen çözümün adı Aquabolt.
Samsung'un duyurduğu yeni bellek çözümü Aquabolt, 1.2V'ta en yüksek DRAM performans seviyesi olarak gösterilen, pin başına 2.4 gigabyte (Gbps) veri aktarım hızı sağlıyor. Bu değerle, endüstrinin bu hızdaki ilk HBM2'si olarak yerini alan teknoloji, şirketin 1'inci nesil 8GB HBM2 paktetine kıyasla, paket başına yaklaşık yüzde 50'lik bir performans sergiliyor. İlk nesilde, 1.2V'ta 1.6 Gbps ve 1.35V'ta 2.0 Gbps pin hızı sunuluyordu.
Bu gelişmeyle birlikte, 8GB'lık tek bir HBM2 paketi ile 32 GBps veri bant genişliği sağlayan 8 gigabit GDDR5 yongasına göre 10 kat daha hızlı veri iletimi ile, 307 saniyede gigabyte (GBps) veri bant genişliği sağlanabilecek. Samsung, bu işi yaparken genel gücü arttırmak için DRAM paketinin altına ilave bir koruyucu tabaka takviyesinde bulunurken, aynı zamanda termak soğutma artırımını da gerçekleştirmiş.
Samsung, Aquabolt DRAM'lerini küresel çapta BT müşterilerine pazarlama düşüncesinde. Bu bellekler süper bilgisayarlar, yapay zeka ve grafik işleme de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede kullanılacak.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın