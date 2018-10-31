Samsung Bixby İçin Konferans Düzenleyecek
Samsung'un bu seneki geliştirici konferansı heyecan verici detaylarla dolu olabilir
Samsung'un yıllık geliştirici konferansı, bu sene Kasım ayının ilk haftasında başlıyor. Şirket, konferansta yazılım alanında tamamladığı gelişmeleri paylaşacak ve yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanındaki iyileşmelerle ilgili geliştiricileri de bilgilendirecek. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu ve Galaxy Home akıllı hoparlörü hakkında da Samsung 2018 Geliştirici Konferansı'nda daha fazla detay duymayı bekliyoruz.
Yapay zekâ ve Samsung denince kuşkusuz akla Samsung'un kendi sanal asistan yazılımı Bixby geliyor. Ancak Bixby hakkında konferansta açıklama yapılması beklense de yazılımın Samsung'un gözünde çok daha ayrı bir konumda olduğu söylenebilir. Öyle ki, Samsung'un Bixby için ayrı bir geliştirici günü düzenlemesi bekleniyor ve bu etkinliğin isminin Bixby Geliştirici Günü olması da ihtimal dahilinde.
Samsung'un kişisel asistanı Bixby hakkında Geliştirici Günü'nde de konuşmalar yapılacak. Konuşmacılar arasında Samsung'un ABD'deki Yapay Zekâ Merkezi'nin yönetiminde bulunan Larry Heck de olacak.
Şirketin yardımcı başkanı Eui-Suk Chung da etkinlikte konuşacak yetkililer arasında. Eui-Suk Chung, Samsung Mobile'ın Bixby araştırma geliştirme ekibinin başında bulunuyor. Bixby'nin geliştirilmesinden sorumlu kişinin ta kendisi olarak Eui-Suk Chung'un söylediği her şeyin önem arz edeceği ortada.
Geliştirici Konferansı'nın neredeyse tamamen Bixby ağırlıklı olacağına kesin gözüyle bakılıyor ve en önemli konulardan birisi ise sanal asistanın diğer araç ve programlarla olan entegrasyonu olacak. Tabii ki bu entegrasyonun sağlanması için Samsung'un diğer şirketler gibi bir geliştirici ortamı kurması oldukça önemli bir nokta.
İlgilenen geliştiriciler, Samsung'un etkinlik için kurduğu site üzerinden kayıt yaptırabilecek. Etkinlik 20 Kasım'da Seul, Güney Kore'de yapılacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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