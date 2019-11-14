Samsung Galaxy A51 Fotoğraflarıyla Sızdı!

Kısa bir süre önce de hakkında "L" kameralı olacak şeklinde söylentiler çıkan Galaxy A51, bu kez ise bütün olarak imaj dosyalarıyla sızdırıldı. Galaxy A serisinin yeni modeli olacak olan Galaxy A51, daha önce de bahsedildiği gibi "L" şeklinde dizilime sahip bir kamera kurulumuna sahip olacakken, telefonun birtakım özellikleri de kendini gösterdi.
Galaxy A51'in arka yüzünde 4'lü kamera dizilini bulunacak. Ön tarafta da ekrana entegre "delikli" bir ön kamera göreceğiz. Oldukça ince ekran çerçeveleriyle dikkat çeken telefon, arka yüzde ise, yalnızca ayrılmış kamera alanı ve altta Samsung logosuyla detay veriyor.
Galaxy A51'in ekranının 6.5 inç büyüklüğünde AMOLED panelden oluşması bekleniyor. Yine son zamanlarda gördüğümüz diğer Samsung telefonlar gibi ekrana entegre bir parmak izi sensörünü içerecek olan telefon, arkasındaki 4'lü kamera dizilimi arasında 48 MP ana kameraya yer verecek.
48 MP ana kameranın yanında 12 MP geniş açılı lens, 2x optik zum kabiliyetine sahip 12 MP telefoto kamera ve 5 MP derinlik sensörü bulunurken, ayrıca bir LED flaş da burada hazır olacak.
Galaxy A51'de olması beklenen teknik kadro ise; Exynos 9611 işlemci, 4 GB RAM, 64 / 128 GB hafıza alanı ve 4000 mAh bataryadan oluşurken, telefonda Android 10 işletim sistemi ile beraber Samsung OneUI 2.0 arayüzünün yer alması da bekleniyor.
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