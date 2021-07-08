Samsung Galaxy S21 FE'nin "Gizlisi Saklısı" Kalmadı!

Galaxy S21 FE'nin 2021'in 4. çeyreğinde tanıtılacağına artık neredeyse eminiz. Ve biz bu tanıtımı beklerken, telefonun özellikleri de kesinleşmeye başlıyor. Çin'in zorunlu TENAA sertifikasyon sürecinden geçen akıllı telefon, yavaş ama emin adımlarla lansmanına yaklaşıyor.
TENAA başvurusunun ortaya çıkarttığına göre Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı üst düzey akıllı telefonu, Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç ekrana sahip olacak. Galaxy S21 FE (SM-G9900), kutusundan çıktığı haliyle Android 11 ile çalışacak ve 4.370 mAh pil ile sunulacak (4.500 mAh pil olarak pazarlanabilir).
Sertifika belgesi ayrıca Galaxy S21 FE'nin 5G bağlantısına ve çift SIM kart yuvasına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Akıllı telefon 155.7×74.5×7.9mm ölçülerinde, bu da Galaxy S20 FE'den daha kompakt olduğu anlamına geliyor.
Önceki sızıntılara göre Galaxy S21 FE, ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler ve toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip. Bazı bölgelere Exynos 2100 işlemci ile donatılmış olarak gelmesi beklenirken, diğer bölgelerde Snapdragon 888 işlemci ile sunulacak. 6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB dahili depolamaya sahip olabilir.
Diğer özelliklerinin arasında ise GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C bağlantı noktası, kablosuz şarj ve 45W hızlı kablolu şarj sayılabilir.
TENAA başvurusu neredeyse tüm özellikleri ortaya çıkartırken, ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass da Galaxy S21 FE'nin tasarımını net bir biçimde ortaya koyan görüntüleri Twitter hesabından yayınladı. Görüntüler, daha önce gördüklerimizle örtüşüyor.
Kısacası Galaxy S21 FE, artık tanıtıma hazır gibi görünüyor. Ama çip sıkıntısı nedeniyle, tanıtım için biraz daha beklememiz gerekecek...
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