Samsung Galaxy S21 Serisi Sunar: "Makine Hatıraları Uzay" Sergisi

Samsung, teknoloji ve sanat arasında köprü olma görevini yine önemli bir dijital sergiye sponsor olarak sürdürüyor. Refik Anadol'un daha önce sergilenmemiş son dönem çalışmalarının yer alacağı "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, 19 Mart - 25 Nisan tarihleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak. Refik Anadol'un Samsung Galaxy S21 Serisi'nin de sponsorları arasında yer aldığı, İstanbul'da bugüne kadar gerçekleşecek en büyük sergisinde, sanatseverler makinelerin hatıraları üzerine sanal bir yolculuğa çıkacak.
Her anın keyfini en üst düzeyde yaşatan Samsung Galaxy S21 Serisi
Samsung'un Galaxy S21 Serisi göz alıcı ve ikonik tasarımıyla her düzeyde kullanıcıya hitap ediyor. Profesyonel düzeyde kameraya sahip Galaxy S21 Serisi, Samsung'un en son teknoloji güç ve performans özellikleriyle de donatılması sayesinde sinema kalitesinde videolar ve efsanevi çözünürlükte fotoğraf kareleri yakalayabiliyor. Geliştirilmiş 8K Videodan Fotoğraf özelliğiyle 8K videolardan yüksek çözünürlüklü fotoğraf kareleri yakalanmasını sağlayan cihazlar, yapay zekâ destekli kameralarıyla da yaratıcı çekimler yapılmasına olanak sağlıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra ile kullanıcılar çok sevdikleri S Pen deneyiminden de yararlanabiliyor. Son teknolojiye sahip parlak, akıllı ekranları ve yüksek performanslarıyla Samsung Galaxy S21 Serisi, üretkenlik ve yaratıcılığı bir adım öteye taşıyor.
Sergide verilerle hikâye anlatılıyor
"Hatıralar" ve "Düşler" başlıklı iki bölümden oluşan sergide Refik Anadol, yapay zekâdan yararlanarak verileri işleyip büyüleyici görsel materyallere dönüştürüyor. Diğer işlerinde olduğu gibi bu sergisinde de verilerle hikâye anlatıyor. Makinelerin hatıraları üzerinden astronomik araştırmaların insanlık tarihindeki yerini gözler önüne seren ve uzayla ilgili büyük veri kümelerine ışık tutan yeni bir kavramsal çerçeve sunuyor. Sergide şimdiye kadar bir sanat eserinde kullanılan en büyük uzay temalı veri kümesinden yararlanılıyor. Bu görsel şölen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel desteğiyle; Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ve Samsung Galaxy S21 Serisi ana sponsorluğunda hayata geçiyor. Sergi, Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak izlenebilecek. Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla hafta sonu kısıtlamalarında değişiklik olması durumunda sergi pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında gezilebilecek.
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