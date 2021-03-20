Samsung Galaxy S21 Serisi Sunar: "Makine Hatıraları Uzay" Sergisi

Hayatın pek çok alanında insanlarla buluşmaya devam eden Samsung, bu kez dijital bir sergiye sponsor oluyor. Refik Anadol'un 19 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında Pilevneli Dolapdere'de gerçekleşecek olan "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi, Samsung Galaxy S21 Serisi katkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.