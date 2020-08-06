Samsung Galaxy Watch3 ve Galaxy Buds Live Satışa Çıktı

Samsung Electronics, düzenlenen Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch3 ve Galaxy Buds Live ürünlerini tanıttı. Galaxy Watch3, zamanın ötesinden gelen işçiliği en son sağlık ve sağlıklı yaşam özellikleriyle birleştiren yeni nesil bir akıllı saat. Galaxy Buds Live da birinci sınıf ses teknolojisi ile şık ve ergonomik tasarımı bir araya getiren gerçek kablosuz kulaklıkların en yeni hali.
Galaxy Watch3 ve Galaxy Buds Live, özellikle mevcut koşullarda yaşam tarzınızı ve günlük rutinlerinizi sürdürmek için kullanışlı araçlar. Her iki cihaz da daha sağlıklı yaşamanıza, daha iyi iletişim kurmanıza ve teknolojinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için geniş Galaxy ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre edildi.
Samsung Electronics Başkanı ve Mobil İletişim Bölümü Direktörü Dr. TM Roh, "Giyilebilir cihazlar teknoloji alanında en hızlı gelişen sektörler arasında yer alıyor ve ilerleme giderek hızlanıyor. Son aylarda, insanların 'Yeni Normal'de başarılı olmalarına yardımcı olmaları için akıllı saatlere ve kulaklıklara yönelmesiyle beraber pazarda ciddi bir büyüme gördük. Yedi yıl önce ilk akıllı saatimizi piyasaya çıkardığımız dönemden bu yana giyilebilir ürün inovasyonlarında lider konumdayız. Bugün bu alandaki deneyimimizi temel alarak, müşterilerimizin beklediği cesur tasarım ve gelişmiş teknoloji ile birlikte yeni ve farklılaştırılmış deneyimler sunmaya odaklanıyoruz," dedi.
Galaxy Watch3: Gelişmiş sağlık teknolojisiyle hayatınızın kontrolü sizde olsun
Galaxy Watch3, hem tüm gün kullanabileceğiniz kadar rahat, hem de lüks bir saatteki tüm işçilik özelliklerini içinde barındıran bir saat. Zamansız bir tasarıma sahip bu saat, paslanmaz çelik ve yüksek kalite deri gibi birinci sınıf malzemelerle üretildi. Ayrıca Galaxy Watch3, ilk kez dayanıklılığı ve zarafetiyle öne çıkan titanyum modeliyle de satışa sunuluyor. Galaxy Watch3, tasarımı fonksiyonla birleştiren önceki saat modellerindeki popüler dönen çerçeveye de sahip. Çerçeveyi çevirdiğinizde, widget'lar arasında kolayca geçiş yapabilir, uygulamaları açabilir ve bildirimler arasında gezinebilirsiniz. Orijinal Galaxy Watch ile karşılaştırıldığında daha büyük bir ekrana sahip Galaxy Watch3; yüzde 14 daha ince, yüzde 8 daha küçük ve yüzde 15 daha hafif. Bunlara ek olarak saatinizin kadranını kişisel tarzınızı mükemmel şekilde yansıtması için özelleştirebilirsiniz. Galaxy Store'da 80.000'den fazla saat kadranı arasından seçim yapabilir veya kendinizinkini tasarlayabilirsiniz. 40 farklı fonksiyondan oluşan kütüphane, saatinizin kadranını sizin için en önemli bilgilerle kişiselleştirmenizi sağlar.
Galaxy Watch'ın yetenekleri her seferinde artıyor ve şimdi de Galaxy Watch3 sağlık ve sağlıklı yaşam takibinde yeni deneyimler sunuyor. Kandaki oksijen takibi (SpO2) özelliği, fitness ve sağlıklı yaşam için zamanla oksijen doygunluğunu ölçecek ve izleyecek. Ayrıca düşme halinde daha çabuk yardım almak için Galaxy Watch3'de düşmeleri algılayan, yani olası bir düşme durumunu tespit eden ve seçtiğiniz kişilere SOS bildirimi gönderebilen yeni bir özellik bulunuyor.
Fitness için rutini başlatmak zor olabilir, ancak Samsung'un koşarak form tutma aracı size yardım etmek için burada. Koşu analizi, koşu sırasında gerçek zamanlı geri bildirimin yanı sıra formunuzu yükseltmenize, performansınızı artırmanıza ve yaralanmaların azaltılmasına yardımcı olan altı faktörlü egzersiz sonrası raporlar sunabilecek. Kardiyoda ilerlemenizi takip etmek için oksijen alımınıza dair fikir veren VO2 max ölçümlerine kolayca erişebileceksiniz.
120'den fazla farklı antrenman videosundan oluşan bir kütüphaneye sahip Samsung Health ile evdeyken bile eksiksiz hizmet sunan bir fitness stüdyosuna erişebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Galaxy akıllı telefonunuzda bir egzersiz rutini seçmek ve Samsung Smart TV'nize yönlendirmek; Galaxy Watch3'ünüz gerisini halleder ve antrenmanı otomatik olarak izler. Dinlenmek de egzersiz kadar önemli olduğu için Samsung, piyasaya ilk çıktığı 2014 yılından bu yana uyku yönetimi seçeneğini geliştiriyor. Şimdi Galaxy Watch3, daha iyi dinlenebilmenize yardım etmek için yepyeni bir uyku hesaplama ve bilgilendirme özelliği sunuyor.
Bunlara ek olarak, Galaxy Watch3 ve Galaxy Note20 dahil diğer Galaxy cihazlar arasındaki kesintisiz uyum, mobil deneyimlerinizi güçlendiriyor. Hem mesajlar hem de görüntüler için otomatik cevaplama seçeneklerini ayarlayabilir, his ifadeleri ve fotoğrafları doğrudan bileğinizde kolayca görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca mobil deneyiminizi zahmetsizce kontrol edebilirsiniz. Dönen çerçeveyle en sevdiğiniz müziği telefonunuzda çalabilir, bir çağrıyı almak için yumruğunuzu sıkma ve açma gibi basit el hareketlerini kullanabilirsiniz. Alarmları veya gelen çağrıları durdurmak için bileğinizi döndürmeniz ise yeterli olacak.
Galaxy Buds Live: Her anı yakalayın
Geleneksel tasarıma meydan okuyan Galaxy Buds Live, benzersiz estetiği ile daha önce gördüğünüz veya giydiğiniz hiçbir şeye benzemiyor. Samsung, kulak içi kulaklık tasarımını baştan geliştirdi ve dahili bileşenleri dikey yerine yatay olarak yerleştirdi. Bu şekilde, kulak içi kulaklıklar kulaklarınızdan çıkmıyor ve daha doğal bir görünüm sağlıyor. Bu ergonomik ve oval tasarım, kulağınızın şekline uyum sağlayarak tüm gün kullanım için yeterli konforu sunuyor. İki boyuttaki kanat ucu ile kulaklığınızın uyumunu daha da kişisel hale getirebilirsiniz.
Galaxy Buds Live, ses kalitenizi en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. AKG'nin ses uzmanlığını Samsung'un donanım inovasyonu alanındaki mirasıyla birleştiren Galaxy Buds Live, gerçek anlamda sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. 12 mm hoparlör ve bas kanalı sayesinde ortaya çıkan derin ve zengin sesler, müziğin keyfini sanatçının amaçladığı gibi çıkarmanızı sağlıyor. Üç mikrofon ve Voice Pickup Unit ile kulak içi kulaklıklarınız sesinize odaklanarak telefonda her zaman yüksek sesle ve net bir şekilde duyulmanıza olanak tanıyor. Bu kulaklıklarda ayrıca önemli duyuruları ve konuşmaları duymaya devam ederken araba ve çamaşır makinesi gürültüsünden kaçınmanızı sağlayan Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği bulunuyor.
Galaxy Buds Live, çeşitli cihazlarla uyumlu, kullanışlı ve bağlantılı bir dinleme deneyimi sunuyor. Bağlantıyı kesmek ve yeniden bağlamak zorunda kalmadan uyumlu cihazlar arasında kesintisiz olarak geçiş yapabilirsiniz. En yeni Galaxy cihazlarıyla eşleştirildiğinde ise yeni olanaklara kapı açabilirsiniz. Galaxy Buds Live'ı kablosuz mikrofon olarak kullanarak Galaxy Note20'de videonuz için çok net sesler kaydedebilirsiniz. Ses gecikmesini azaltmak için "Oyun Modu"nu kullanabilirsiniz. Galaxy Note20 Ultra'nın Dinamik AMOLED 2X ekranıyla daha sürükleyici bir oyun deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca yeni Buds Together özelliğini kullanarak ses kalitesinden ödün vermeden müziği arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.
Galaxy Buds Live, daha rahat bir navigasyon amacıyla dokunmatik kontrol için sezgisel bir dokunmatik PUI'ye (fiziksel kullanıcı arayüzü) ve müzikler arasında gezinmenizi, uygulamaları açmanızı, eller serbest ve gözler serbest şekilde mesaj göndermenizi sağlayan Bixby sesli asistan özelliğine sahip. Ayrıca, Galaxy Buds Live'ın pili uzun ömürlüdür. Tam olarak şarj edildiğinde, kulak içi kulaklıklarınız 6 saate kadar çalmayı destekleyebilir ve şarj kutusu birden fazla şarjla bu süreyi 15 saat daha artırır. Hızlı bir şekilde şarj etmeniz gerektiğinde, sadece 5 dakikalık şarjla 1 saatlik oynatma süresine sahip olabilirsiniz
Galaxy Watch3'ün 41mm ve 45mm modellerinde Bluetooth seçenekleri de bulunuyor. Galaxy Watch 41mm seçeneği Mystic Bronze ve Mystic Silver renk seçenekleriyle sunulurken Galaxy Watch 45mm seçeneği Mystic Silver ve Mystic Black renklerinde mevcut olacak.
Galaxy Watch Titanyum seçeneği bu yıl eylül ayı içinde Samsung Online Mağaza'da satışa sunulacak.
Galaxy Buds Live ise Mystic Bronze, Mystic White ve Mystic Black renk seçenekleriyle 6 Ağustos'tan itibaren ön siparişlerle satışa sunulacak.
Galaxy Watch3 ve Galaxy Buds Live Fiyatı Ne Kadar?
Ürünlerin tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatları ise Galaxy Watch3 41mm için 2.099 TL, Galaxy Watch3 45mm için 2.299 TL, Galaxy Buds Live için 1.299 TL.
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