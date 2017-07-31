Samsung Galaxy X, Sertifikayı Aldı!
Samsung'un sızıntılara doymayan gizemli "katlanabilir" telefonu Galaxy X, yeni sertifikayı aldı...
Samsung'un birkaç yıldır sızıntılardan duyduğumuz katlanabilir telefonu Galaxy X, sonunda karşımıza çıkacak gibi duruyor. Zira bu telefonla ilgili birçok bilgi ve sızıntı çıkmasına karşın, bir türlü tanıtılmaması artık bizlere, projenin rafa kalktığını düşündürtmeye başlamıştı. Ancak görünüşe göre Samsung vazgeçmemiş; halen Galaxy X üzerine çalışıyor.
Samsung'un Galaxy X telefonu bu kez aldığı Bluetooth sertifikasıyla kendini gösterdi. Raporlarda, Bluetooth 4.2 sürümünü aldığı görünen Galaxy X, yine kağıtlarda SM-G888N0 model numarasıyla görünüyor.
Bundan birkaç ay önce de aynı model numarasıyla Wi-Fi sertifikası aldığını gördüğümüz Galaxy X, halen Samsung tarafından resmi olarak onaylanmış değil. Ne zaman onaylanır, açıkçası bu konu da muamma. Ancak iyi yönde tahminlerimiz, Samsung Galaxy X'i bu yıl sonunda veya 2018 başında göreceğimiz yönünde. Bekleyip göreceğiz...
Ercan Uğurlu
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