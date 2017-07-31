Samsung Galaxy X, Sertifikayı Aldı!

Samsung'un sızıntılara doymayan gizemli "katlanabilir" telefonu Galaxy X, yeni sertifikayı aldı...

Samsung Galaxy X, sertifikayı aldı!

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