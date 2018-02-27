"Samsung Galaxy X, Yutturmaca Olmayacak"

Samsung'un mobil bölümünün başındaki isim, bir röportajında gizemini koruyan katlanabilir telefon Galaxy X'le ilgili birkaç soruyu cevapladı!

  • Zeynel A. Öztürk
"Galaxy X, Yutturmaca Olmayacak"

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