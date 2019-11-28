Samsung'dan Radikal Qualcomm Kararı!

Qualcomm, pek çok şirketin yonga setlerini tercih ettiği bir şirket. Özellikle mobil işlemcileriyle güçlü modellere imza atan Qualcomm, son dönemde ise güvenlik sorunlarıyla anılıyor. Mobil işlemcileri içinde güvenlik açıkları tespit edilen Qualcomm, elbette bu nedenle iş birliği içinde olduğu şirketlerin de tepkisi toplamış durumda. Görünüşe göre bunlar arasına Samsung da dahil. Ancak Samsung'un konusu başka.
Samsung, son telefonları Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modellerinde Qualcomm'un ultrasonik parmak izi okuyucusuna yer verdi. Kullanıma sunulana kadar güvenilir olduğu bilinen bu sensörde, sonrasında ise güvenlik açığı tespit edildi. Hatta bu güvenlik açığı öyle bir boyuta ulaştı ki, pek çok bankanın Galaxy S10 ve Galaxy Note 10'daki uygulamalarında parmak izi oturum açma özelliğini devre dışı bırakmasına neden oldu. Samsung, bir güncelleme yayınlayıp hatayı düzeltmek için hızlı davranmış olsa da, bu olay şirketin imajı üzerinde olumsuz bir etki yarattı kuşkusuz.
O nedenle Samsung, sonraki modellerinde artık Qualcomm ile çalışmayı bırakabilir. En azından Samsung tarafından gelen bilgiler bu yönde. Öte taraftan Qualcomm'un da yaklaşan Snapdragon Tech Summit'te bu konuda yeni güvenlik tedbirlerini ve 2020 yılı işlemcisi Snapdragon 865 hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.
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