Samsung'un Yeni Katlanan Ekran Planı Ortaya Çıktı!

Söylenilene göre Samsung, akıllı telefonlar için katlanabilir ekran üretimini arttırmayı planlıyor. Firmanın ekran üretim kolu ayda yaklaşık 260.000 ünite üretiyor ve bu miktarı, Mayıs 2020 sonuna kadar ayda 600.000 üniteye çıkartmayı, yıl sonuna kadar da bir milyon üniteye ulaştırmayı planlıyor.
Katlanabilir ekrana sahip telefonlar için talebin artması sebebiyle, Samsung Display sadece Samsung Electronics için değil, diğer akıllı telefon üreticileri için de katlanabilir ekran panelleri tedarik etmeyi istiyor. Güney Koreli firma, Vietnam'daki modül tesislerine ek tesisler inşa edecek. Daha sonra firma ek tesisleri geliştirmeye devam ederek katlanabilir ekran paneli üretimini arttırmayı sürdürecek.
Bir ekran üretim donanımı üreticisi ve Samsung Display'e kesim donanımlarını tedarik eden tek firma olan Philoptics, Mayıs ve Temmuz sonuna kadar 13,8 milyon dolar ve 5,84 milyon dolar değerinde donanım tedarik etmeyi planladığını duyurdu. Bu zaman dilimleri de Samsung Display'in tesis genişletme planlamasına uyum gösteriyor.
Akıllı telefon piyasası bir duraklama döneminden geçiyor ve Samsung, bu fırsatı kullanarak BOE ve LG gibi OLED ekran üreten rakiplerine karşı bir avantaj kazanmayı amaçlıyor. Şu anda firma, Ultra Thing Glass (UTG – Ultra İnce Cam) ile çiziklere karşı plastik katmanlardan daha dayanıklı olan ve katlanabilen ekran üretme başarısına ulaşmış durumda.
Samsung, katlanabilir ekranları geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy Fold ve geçtiğimiz ay tanıtılan Galaxy Z Flip ürünlerinde kullanıyor. Firma, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Galaxy Fold için bir varis sunmayı planlıyor ve bu telefonun, Galaxy Z Flip'te de kullanılan UTG'yi barındırması bekleniyor.
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