Samsung'un Bükülebilir Telefonu Neredeyse Hazır...

Samsung'un yılan hikayesine dönen bükülebilir telefonu Galaxy X, galiba bu sefer ciddi ciddi geliyor!

Samsung'un Bükülebilir Telefonu Neredeyse Hazır...

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